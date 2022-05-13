Російський військовий розповідав, як він вбивав мирне населення, тепер його дружина з жахом чекає повернення ката додому.

П'яний російський окупант похвалився своїй дружині звірствами, які він влаштовує в Україні. Однак жінка не прийшла в захват від таких зізнань. Росіянка жахнулася, її злякали слова рашиста про жорстокі вбивства.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, перехоплена СБУ.

П'яний рашист, який зараз перебуває на Херсонщині, у всіх подробицях розповів дружині, як він вбивав мирних українців. Він прострілював людям голови та не бачить у своїх жахливих вчинках чогось поганого. Окупант зазначає, що він став іншою людиною. Висловлюватися без мату п'яний рашист, звичайно ж, не зміг.

"Я можу взяти людину і в голову "бам" ... з кулемета сто осіб прошити, так. Голову відірвати! Ти що в це не віриш? Настя, я довб**бом став, я взагалі йоб**утий став". Коли були цивільні, я цивільних в окопи кидав. Всім по голові стріляв... Настя, ти на мене не дивись, те, що я у тебе такий добрий. Я у тебе, який є, я приїду таким, який я є", - каже окупант.

Дружина російського військового була шоковано, вона насилу могла відповідати окупанту. Нарешті жінки вбивць і катів почали розуміти, що ті звірства, які їхні чоловіки влаштовують в Україні, вони будуть повторювати й вдома, якщо повернуться туди живими.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що пропагандисти РФ змушують окупантів імітувати "успішний наступ" для сюжетів.

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