Росія продовжує мілітаризувати окупований Крим.

Експерти показали, яку техніку Росія перекинула на окупований Крим під час стягування військ за період з лютого по квітень 2021 року.

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Про це йдеться у матеріалі за 28 квітня Лабораторії криміналістичних досліджень Атлантичної ради США DFRLab.

Зокрема, на Ангарському навчальному полігоні тренувалася 76-та десантно-штурмова дивізія зі Пскова.

21 квітня на супутникових знімках помітили переміщення у невідомий напрямок військових наметів, які раніше розмістили у західній частині полігону. Поїзди дивізії перевозили в основному бойові танки Т-72Б3, БМД і БТР-Д, самохідні міномети 120-мм, 122-мм гаубиці Д-30, бензовози та машини для евакуації.

Росіяни також відновили авіабазу під Мирним, що на західному березі Криму та у 85 км від Херсонської області. Туди перекинули військові вантажні вертольоти Мі-8. Водночас на авіабазу у Кіровському росіяни відправили Мі-8 та ударні вертольоти Мі-28, хоч до цього там розміщували переважно легкі літаки.

Найбільше росіян і техніки перемістили на полігон Опук. Наземні й надземні кадри свідчать, що туди перекинули танки, бронетехніку, артилерію і машини підтримки переважно 58-ї загальновійськової армії.

Експерти стверджують, що, навіть якщо Росія виконає обіцянку щодо відведення своїх військ, Крим все одно будуть все більше мілітаризувати з запланованим розміщенням на постійній основі 56-ї десантно-штурмової бригади у Феодосії, де бригаду переведуть у полк.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

22 квітня Росія заявила, що починає відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що"всі поставлені цілі досягнуті".

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Автор: Яна Ставська