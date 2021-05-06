Експерти показали, яку техніку Росія перекинула на окупований Крим під час стягування військ за період з лютого по квітень 2021 року.
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Про це йдеться у матеріалі за 28 квітня Лабораторії криміналістичних досліджень Атлантичної ради США DFRLab.
Зокрема, на Ангарському навчальному полігоні тренувалася 76-та десантно-штурмова дивізія зі Пскова.
21 квітня на супутникових знімках помітили переміщення у невідомий напрямок військових наметів, які раніше розмістили у західній частині полігону. Поїзди дивізії перевозили в основному бойові танки Т-72Б3, БМД і БТР-Д, самохідні міномети 120-мм, 122-мм гаубиці Д-30, бензовози та машини для евакуації.
Росіяни також відновили авіабазу під Мирним, що на західному березі Криму та у 85 км від Херсонської області. Туди перекинули військові вантажні вертольоти Мі-8. Водночас на авіабазу у Кіровському росіяни відправили Мі-8 та ударні вертольоти Мі-28, хоч до цього там розміщували переважно легкі літаки.
Найбільше росіян і техніки перемістили на полігон Опук. Наземні й надземні кадри свідчать, що туди перекинули танки, бронетехніку, артилерію і машини підтримки переважно 58-ї загальновійськової армії.
Експерти стверджують, що, навіть якщо Росія виконає обіцянку щодо відведення своїх військ, Крим все одно будуть все більше мілітаризувати з запланованим розміщенням на постійній основі 56-ї десантно-штурмової бригади у Феодосії, де бригаду переведуть у полк.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.
- 22 квітня Росія заявила, що починає відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що"всі поставлені цілі досягнуті".
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