Розвідники з Харківської територіальної оборони вивели з ладу новітню російську розробку — протидронний комплекс "Силок". Снаряди скинули з безпілотника, який установка в теорії повинна була дистанційно знешкодити.
Про ураження цілі розповіли в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.
"Силок" дозволяє нейтралізувати БПЛА за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Комплекс здатний в автоматичному режимі виявити повітряні об'єкти, обчислити їх координати і впливати на безпілотники на різних спектрах робочих частот. Канали управління і зв'язку дронів приглушуються на відстані 4 км від пункту базування.
Тобто в теорії "Силок" повинен робити БПЛА непридатними до використання, порушуючи телеметрію, здатність ними керувати і контакт з оператором. Однак на відео нижче показується, що українські розвідники скидали снаряди на установку саме з безпілотника. За допомогою кількох прицільних ударів бійцям вдалося пошкодити "Силок".
Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські воїни знищили 778 БПЛА. А росіяни тим часом пройшли тренування з іранськими дронами, які вони мають намір використовувати в Україні.
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