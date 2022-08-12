Снаряди скидалися з безпілотника.

Розвідники з Харківської територіальної оборони вивели з ладу новітню російську розробку — протидронний комплекс "Силок". Снаряди скинули з безпілотника, який установка в теорії повинна була дистанційно знешкодити.

Про ураження цілі розповіли в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.

"Силок" дозволяє нейтралізувати БПЛА за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Комплекс здатний в автоматичному режимі виявити повітряні об'єкти, обчислити їх координати і впливати на безпілотники на різних спектрах робочих частот. Канали управління і зв'язку дронів приглушуються на відстані 4 км від пункту базування.

Тобто в теорії "Силок" повинен робити БПЛА непридатними до використання, порушуючи телеметрію, здатність ними керувати і контакт з оператором. Однак на відео нижче показується, що українські розвідники скидали снаряди на установку саме з безпілотника. За допомогою кількох прицільних ударів бійцям вдалося пошкодити "Силок".

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські воїни знищили 778 БПЛА. А росіяни тим часом пройшли тренування з іранськими дронами, які вони мають намір використовувати в Україні.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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