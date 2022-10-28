Завданням таких станцій РЕБ є боротьба з безпілотниками.

Контррозвідники СБУ знищили російську станцію радіолокаційної боротьби "Сілок-01", яку окупанти розмістили в одному зі зруйнованих будинків у Донецькій області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Браконьєри" з 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили ретельно замаскований комплекс радіоелектронної боротьби в одному зі зруйнованих будинків Донецької області", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Станція радіолокаційної боротьби "Сілок-01" є однією з новітніх розробок РФ. Завдання таких станційРЕБ – боротьба з безпілотниками.

"Але наші специ просто снайперськи працюють з ударних дронів. Довели, що цей черговий "аналоговнєт" зразково функціонує тільки на полігонах", – наголосили в СБУ.

Знищення російської техніки в Україні

28 жовтня 2022 року стало відомо, що в Херсонській області українські ракетники утилізували два склади з боєприпасами і ангар зі скупченням техніки окупантів. Зазначається, що штурмовою та армійською авіацією Збройних сил України було завдано 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що збройні сили Російської Федерації за час повномасштабної війни проти України втратили таку величезну кількість техніки, якої не має більшість армій світу. Він зазначив, що відновити ці втрати Росії не вдасться.

Вас також можуть зацікавити новини: