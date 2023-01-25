Бундестаг очікує відповідних ініціатив з боку країн-партнерів України в "найближчі години та дні".

Берлін не отримав нових запитів про постачання танків Leopard 2 Україні з боку третіх країн світу, попри поступки з боку німецького уряду в цьому питанні.

За даними The Guardian, поки що офіційний запит на цей рахунок направила тільки Польща, хоча, вже сьогодні канцлер ФРН дозволив експорт танків Leopard 2 Україні.

Як заявив представник німецького уряду, Бундестаг очікує відповідних ініціатив з боку країн-партнерів України в "найближчі години та дні".

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Рішення про постачання танків Leopard 2

24 січня Польща офіційно звернулася до уряду ФРН з проханням надати ліцензію на реекспорт німецьких танків Leopard 2 в Україну.

Сьогодні канцлер ФРН Олаф Шольц дав "зелене світло" на відправку 14 танків Leopard 2 Україні. Після цього стало відомо, що Португалія може відправити Україні третину своїх "робочих" танків Leopard 2. Йдеться про чотири бойові машини.

Таке рішення викликало справжню істерику у Кремлі, а також серед російських пропагандистів. Російський посол у США Анатолій Антонов заявив про "чергову кричущу провокацію щодо Росії", а зрадник України Ілля Кива назвав президента Володимира Зеленського "палачем".

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