Пєсков сухо відповів на питання, як Москва ставиться до рішення Берліна передати Україні свої бойові танки.

Росіяни, пропагандисти та офіційні особи РФ по-різному відреагували на передачу Україні німецьких Leopard. Як завжди, в Кремлі дуже стримано прокоментували факт нової допомоги ЗСУ, а прості росіяни істерять про удари по залізничних вокзалах і мостах.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сухо відповів на питання, як Москва ставиться до рішення Берліна передати Україні свої бойові танки: "Москва не веде переговорів з Берліном на тлі можливих поставок Німеччиною танків в Україну".

Також представник Путіна, якого цитувати ТАСС, відповів, що передача Україні американських Abrams "за технологічними аспектами досить провальна".

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Російський посол в США Анатолій Антонов назвав можливу відправку Україні Abrams "черговою кричущою провокацією щодо Росії". Дипломат зобов'язався, що ЗС РФ "знищать Abrams, як і іншу західну техніку".

До істерики підключилося посольство РФ в Німеччині, заяву якого цитує ряд підконтрольних Кремлю ЗМІ. Дипломати вирішили натиснути на "історичну відповідальність Німеччини перед народом Росії": "Це рішення ставить під сумнів можливість нормалізації двосторонніх відносин в осяжному майбутньому".

Окремо зрадник України Ілля Кива, який втік напередодні вторгнення РФ до Іспанії, а потім до Москви, назвав президента Володимира Зеленського "палачем". А пропагандистка і головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян навпаки зажурилася: "Німеччина після прочуханки Вашингтоном направить Україні 14 танків. Ближче до літа очікуються також поставки газових камер".

У рашистських чатах росіяни не приховують свого невдоволення. Деякі сподіваються, що вся західна техніка буде знищена російською армією, закликаючи бити по вокзалах і мостах України, інші шкодують, що Кремлю не вдається закінчити "спецоперацію". Особливо божевільні хочуть "йти на Берлін".

Передача Україні Leopard- що відомо

Увечері, 24 січня, видання "Spiegel" повідомило про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних дискусій з союзниками затвердив поставку Україні танків Leopard. Також Берлін дозволив реекспорт вітчизняної важкої броні й іншим європейським країнам.

За словами міністра оборони ФРН, відправка першої партії Leopard в Україну очікується не менше ніж за три місяці.

Відомо, що 12 країн-учасниць "Рамштайна" погодилися передати ЗСУ близько 100 Leopard.

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