У Росії "завили" з приводу поставок Leopard / фото REUTERS

Росіяни, пропагандисти та офіційні особи РФ по-різному відреагували на передачу Україні німецьких Leopard. Як завжди, в Кремлі дуже стримано прокоментували факт нової допомоги ЗСУ, а прості росіяни істерять про удари по залізничних вокзалах і мостах.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сухо відповів на питання, як Москва ставиться до рішення Берліна передати Україні свої бойові танки: "Москва не веде переговорів з Берліном на тлі можливих поставок Німеччиною танків в Україну".

Також представник Путіна, якого цитувати ТАСС, відповів, що передача Україні американських Abrams "за технологічними аспектами досить провальна".

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Російський посол в США Анатолій Антонов назвав можливу відправку Україні Abrams "черговою кричущою провокацією щодо Росії". Дипломат зобов'язався, що ЗС РФ "знищать Abrams, як і іншу західну техніку".

До істерики підключилося посольство РФ в Німеччині, заяву якого цитує ряд підконтрольних Кремлю ЗМІ. Дипломати вирішили натиснути на "історичну відповідальність Німеччини перед народом Росії": "Це рішення ставить під сумнів можливість нормалізації двосторонніх відносин в осяжному майбутньому".

Окремо зрадник України Ілля Кива, який втік напередодні вторгнення РФ до Іспанії, а потім до Москви, назвав президента Володимира Зеленського "палачем". А пропагандистка і головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян навпаки зажурилася: "Німеччина після прочуханки Вашингтоном направить Україні 14 танків. Ближче до літа очікуються також поставки газових камер".

У рашистських чатах росіяни не приховують свого невдоволення. Деякі сподіваються, що вся західна техніка буде знищена російською армією, закликаючи бити по вокзалах і мостах України, інші шкодують, що Кремлю не вдається закінчити "спецоперацію". Особливо божевільні хочуть "йти на Берлін".

Фото Реакція росіян на передачу Україні Leopard 25 січня 2023
Фото Реакція росіян на передачу Україні Leopard 25 січня 2023
Фото Реакція росіян на передачу Україні Leopard 25 січня 2023
Фото Реакція росіян на передачу Україні Leopard 25 січня 2023
Фото Реакція росіян на передачу Україні Leopard 25 січня 2023

Передача Україні Leopard- що відомо

Увечері, 24 січня, видання "Spiegel" повідомило про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних дискусій з союзниками затвердив поставку Україні танків Leopard. Також Берлін дозволив реекспорт вітчизняної важкої броні й іншим європейським країнам.

За словами міністра оборони ФРН, відправка першої партії Leopard в Україну очікується не менше ніж за три місяці.

Відомо, що 12 країн-учасниць "Рамштайна" погодилися передати ЗСУ близько 100 Leopard.

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