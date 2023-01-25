Зараз держава розглядає, яким способом вона візьме участь у цій військовій допомозі.

Іспанія приєднається до європейської коаліції країн, яка була сформована для відправки танків Leopard в Україну. Зараз розглядаються варіанти участі держави в загальному пакеті військової допомоги.

Як повідомило видання El Pais, у вівторок вдень прем'єр-міністр Педро Санчес виступав на пленарному засіданні Конгресу. На питання про постачання німецьких танків для ЗСУ голова уряду відповів, що хоче побачити, як європейські країни йдуть "рука об руку" в цьому аспекті. "Ми збираємося зберігати єдність і будемо координувати свої дії з іншими союзниками і, перш за все, з Європою", — заявив Санчес.

За словами журналістів, Міністерства закордонних справ і оборони Іспанії зараз оцінюють, який внесок може зробити держава в програму надання танків Україні. Згідно з попередніми очікуваннями, в поставках візьмуть участь багато європейських країн і членів НАТО.

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Частина з них нададуть Leopard з власних запасів, а інші — допоможуть фінансуванням. Іспанія зараз роздумує, який з двох варіантів вибрати.

Поставки танків Leopard в Україну: остання інформація

Вчора, 24 січня, видання Spiegel повідомило, що після багатьох місяців суперечок з союзниками федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився на відправку важких танків в Україну.

Слідом за цим у Бундестазі розповіли про призначене на сьогодні обговорення питання поставок Leopard для ЗСУ. Це ініціатива парламентської групи ХДС/ХСС, яка хоче "припинити леопардову блокаду".

Як повідомили журналісти з посиланням на високопоставленого українського чиновника, 12 країн-партнерів пообіцяли Києву відправити 100 танків Leopard, якщо Німеччина дасть дозвіл.

Військовий експерт Михайло Самусь підрахував, що в осяжному майбутньому ЗСУ отримають від союзників 300 танків. Це з урахуванням всіх потенційних поставок.

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