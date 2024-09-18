Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що протягом наступного року дрони самі зможуть виконувати поставлені завдання.

Протягом найближчих 6-8 місяців в Україні більше не потрібні будуть люди для управління дронами - війна стане справді безпілотною, заявив командир спецпідрозділу БПЛА "Птахи Мадяра" Роберт Бровді в інтерв'ю головному редактору The Economist Занні Мінтон Беддоус. За його оцінками, еволюція подібних технологій призведе до того, що штучний інтелект буде основним інструментом ведення війни, оскільки вже зараз 50% всієї "ударної діяльності" формують саме дрони.

"Зараз одночасно розробляються сотні систем штучного інтелекту, і вони тестуються в експериментальних режимах. Через півроку пілоти вже не будуть потрібні. Знадобляться люди, які просто піднімуть дрон на метр над землею. А далі дрон сам, залежно від свого розвитку, вирішить, що атакувати, як відрізнити "Жигулі" від танка і точно не переплутає українця з ворогом", - заявив "Мадяр".

За його словами, до подібних викликів не потрібно ставитися скептично. Навпаки, військовий пропонує сприймати все серйозно і вчасно інвестувати кошти в подібні технології.

Крім того, як наголосив Бровді, в Україні зараз, ціною життів, досвіду, накопиченого за роки бойових дій, відточують свої навички сотні фахівців. "Мадяр" зазначив, що вже "завтра" досвідчені бійці можуть вирушити в різні країни світу для навчання армії НАТО новітніх тактик ведення війни.

"Це стане елементом нашої практичної подяки за вашу допомогу в нашій боротьбі за нашу свободу, за нашу землю, за наші родини", - підсумував він.

Дрони на війні в Україні

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що на фронті набирають популярності БПЛА-носії FPV-дронів. Зокрема, це дає змогу значно збільшити радіус використання дронів. Через це росіяни змогли дістати по об'єктах України на відстані 40 км від лінії фронту.

Крім того, Буданов заявив, що дрони частіше замінюватимуть солдатів в Україні. Це стосується наземних роботів. Їх використовуватимуть у великих кількостях, щоб замінити штурмові підрозділи.

Вас також можуть зацікавити новини: