Боротьба дронів на фронті виходить на новий рівень.

Безпілотні технології активно розвиваються на тлі повномасштабної війни РФ проти України. Зокрема, почали з'являтись БПЛА-носії FPV-дронів.

Як пише Forbes, це дозволяє значно збільшити радіус їхнього використання і стало ще одним технологічним кроком вперед для системи зброї, яка стала визначати цю війну.

Малі FPV показали себе смертоносними проти танків, артилерії, піхоти, інших безпілотників і навіть гелікоптерів. Їхнім єдиним недоліком був обмежений радіус, однак і цю проблему вже вирішують. Удари FPV по українських силах глибоко за лініями оборони демонструє, що росіяни розгорнули цей тип системи. ЗСУ використовують свої аналоги.

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Аналітик Сергій Флеш зазначив, що окупанти змогли дістати об'єкти на відстані 40 км від лінії фронту. Він припустив, що два дрони були доставлені до нашого тилу великим багаторазовим дроном, вид якого не встановлено.

Носії для дронів - що відомо

Через малу ємність батарей, зазвичай польоти FPV-дронів тривають 15 хвилин або менше, а тому максимальний можливий діапазон становить, можливо, близько 30 км. Коптери витрачають багато енергії, просто залишаючись у повітрі. Це можна виправити перейшовши на літальний тип із конструкцією нерухомого крила, але операторам подобаються їхні маленькі, дешеві FPV, і інженери перейшли до варіанту транспортувати їх на інших дронах.

Раніше цього місяця російські розробники представили одну таку систему під назвою "Буря-20". Схоже, що це безпілотник літального типу, який може літати понад 65 км від наземного управління та випускати кілька ударних дронів FPV. Він має потужну оптику для оператора, щоб знаходити цілі, а також діє як ретрансляційна станція, направляючи FPV на відстані до 15 км. Корисне навантаження становить понад 13 кг, що достатньо для кількох FPV. За словами виробників, "Буря-20" вже має малосерійне виробництво.

Ще одна розробка це "Адмірал", представлений на виставці озброєння ще минулого року. Розробники стверджують, що він може перевозити два FPV на відстань понад 320 км. Третій FPV носій "Пчелка" був помічений у березні цього року.

"Така концепція була очевидною, але це був перший раз, коли я бачив, щоб її застосували проти нас. Я бачив прототипи на ворожих каналах", — пише Флеш і припускає, що це може бути гвинтокрил або тип фіксованого крила.

ЗСУ також експериментують з низкою гвинтокрилих FPV-носіїв. У травні елітний 414-й окремий батальйон безпілотних ударних авіаційних систем, більш відомий як "Птахи Мадяра" отримав великий гвинтокрил, який може працювати як бомбардувальник або носій FPV. Також є ще новий "Королева шершнів" - гігантський БПЛА. Він використовується також і як реле.

Носії дронів можуть відправлятися куди завгодно. В принципі, "Шахеди", які б’ють по Україні, або українські "Бобри", "Люті" можуть нести FPV-дрон замість однієї боєголовки, щоб здійснювати численні високоточні атаки по вразливим цілям, таким як припарковані літаки чи сховища палива. Для цього потрібні лише супутниковий зв’язок або розширене націлювання AI, обидва з яких зараз доступні.

FPV вже змінили форму лінії фронту. Росіяни створили 10-кілометрову "зону без танків", щоб уберегти свою броню від знищення. Водночас носії дронів розширюють цю небезпечну зону на десятки чи сотні кілометрів.

Щоб протистояти цьому типу озброєння, створюються дрони-перехоплювачі.

"Можливо, ми побачимо оперативні групи носіїв FPV, які просуваються в бій із супроводом винищувачів та іншою підтримкою. Еволюція відбуватиметься за місяці, а не за роки, і інші країни спостерігатимуть за цим", - підсумовує видання.

Дрони на війні

Нещодавно Bild писав, що Україна створює флот дронів-винищувачів і вже вийшла на останній етап. Зараз розробники працюють за трьома напрямками: квадрокоптери-перехоплювачі, дрони-перехоплювачі типу "крило" та дрони-вбивці великого радіусу дії.

Росіяни пішли іншим шляхом - начепили на свої БПЛА цвяхи, щоб атакувати лопаті коптерів.

Як зазначав Forbes, дрони змінюють правила війни - колись безпечні окопи стали смертельними пастками. Невеликі дрони ефективні навіть проти найкраще підготовлених оборонних позицій.

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