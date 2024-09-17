Глава ГУР Буданов розповів про своє бачення розвитку технологій під час повномасштабної війни в Україні.

Кількість наземних роботів, які можна буде використовувати під час повномасштабної війни, кратно зросте за цей календарний рік, заявив глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю головному редактору The Economist Занні Мінтон Беддоус.

"Зараз уже пішов новий етап - наземні роботи, але вони тільки почали давати про себе знати. Я думаю, за цей календарний рік їхня кількість кратно зросте. Тому що люди не поспішають іти в бій, скажімо так. Якщо можна послати дрон, 10 дронів, або одного солдата, завжди виберуть послати 10 дронів, повірте мені", - додав Буданов.

Глава ГУР в інтерв'ю зазначив, що роботи, на відміну від людей, не мають страху - і це головна слабкість людини порівняно з безпілотними технологіями. Крім того, Буданов додав, що розвиток нових технологічних рішень завжди супроводжується контрзаходами.

"Якщо хтось розвиває дрони, то хтось буде розвивати радіоелектронну боротьбу, і навпаки. Але оскільки, як я вам кажу, дрони стали візитною карткою цієї війни і будуть впливати на всі війни, мабуть, найближчих 50 років, це точно, - значить, ці дві технології завжди будуть іти поруч, розвиток технологій і розвиток боротьби з ними, тобто РЕБ", - розповів він.

Використання дронів на війні в Україні

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Україна навчилася протидіяти російським "шахедам". За інформацією одного з військових аналітиків, воїни ЗСУ змушують дрони змінювати курс і падати.

Крім того, стало відомо, що дешеві безпілотники навчилися перемагати танки на фронті.

"У найближчій перспективі нам абсолютно необхідно терміново внести деякі зміни, щоб зберегти живучість наших бронетанкових формувань", - сказав генерал армії США Джеймс Рейні.

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