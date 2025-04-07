Норвезький уряд підтвердив, що Європа продовжує підтримувати Україну.

Норвегія виділила на військову допомогу Україні додаткові 4 мільярди норвезьких крон (близько 415 млн євро - УНІАН) на боєприпаси. Про відповідне рішення країни, ухвалене 7 квітня, повідомляє прес-служба уряду.

Зазначається, що відповідні кошти буде виділено у вигляді грантів на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських снарядів для України.

"Артилерійські снаряди є необхідною умовою визвольної боротьби України проти російських окупантів. Тому для Норвегії також важливо зробити свій внесок у поповнення запасів українських боєприпасів", - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

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Він додав, що Україна постійно нагадує про цю важливу потребу. А для її задоволення європейські країни об'єднують зусилля.

Пресслужба норвезького уряду також повідомила про те, що підтримка України буде однією з тем, що порушуватимуться на зустрічі в Брюсселі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн:

"Норвезькі кошти є нашим внеском у поточну кампанію з фінансування, яку очолює Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас".

Зазначено, що Норвегія надає 1 млрд норвезьких крон, щоб зробити свій внесок у фінансовий механізм Європейського фонду миру (EPF).

"ЄС і Норвегія тісно і результативно співпрацюють у питаннях військової підтримки України. І внесок в EPF, і наша спільна підтримка чеської ініціативи - це чергове підтвердження того, що Європа підтримує Україну", - підкреслив Стере.

Він наголосив, що ЄС і Норвегія тісно і плідно співпрацюють у питаннях військової допомоги Україні. Тому, як зазначив прем'єр-міністр країни, внесок у фінансовий механізм Європейського фонду миру та підтримка чеської ініціативи щодо боєприпасів ще раз підкреслюють, що Європа підтримує Київ.

Постачання боєприпасів в Україну

Як писав УНІАН, чеський уряд організував нову "снарядну ініціативу" із закупівлі боєприпасів для України. Глава зовнішньополітичного відомства країни Ян Ліпавський повідомив, що Прага вивчала можливі способи фінансування такої ініціативи.

Нещодавно він розповів, як довго чехи зможуть постачати боєприпаси для України. За словами Ліпавського, Чехія готова щомісяця це робити до вересня 2025 року. Міністр також додав, що ініціатива зменшує ефективність російської артилерії в п'ять разів.

Нещодавно глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас перед самітом міністрів оборони ЄС у Варшаві Кая Каллас розкрила, скільки боєприпасів ЄС постачає Україні. За її словами, європейські країни вже забезпечують понад 50% від загальної потреби країни в снарядах.

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