ЄС забезпечує понад 50% від загальної потреби України в боєприпасах.

Європейські країни вже забезпечують понад 50% від загальної потреби України в боєприпасах. Про це заявила глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Кая Каллас перед самітом міністрів оборони ЄС у Варшаві, пише Reuters. При цьому вона зазначила, що, згідно із заявами президента Володимира Зеленського, загальна потреба України оцінюється у 2 мільйони снарядів.

"Усі ці справи просуваються дуже добре (...) нам потрібно якнайшвидше надати допомогу Україні. Президент Зеленський сказав, що їм потрібно п'ять мільярдів, щоб мати як мінімум два мільйони снарядів", - сказала Каллас.

Вона підкреслила, що існують різні пропозиції і різні країни роблять свій внесок у це завдання, "тож у нас уже є понад 50% того, що потрібно".

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Боєприпаси для ЗСУ

Раніше міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що чеський уряд планує цього року організувати нову закупівлю боєприпасів для України і вже шукає можливі способи фінансування.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що український ОПК може повністю забезпечити потреби держави в артилерії.

За словами Шмигаля, Україна нарощує виробництво артилерійських боєприпасів. Йдеться, зокрема, про боєприпаси калібру 155-мм, 105-мм і 122-мм. Також український ОПК "майже повністю" забезпечує потреби Збройних сил у мінах для мінометів.

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