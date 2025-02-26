В поліції розповіли, на що звернути увагу.

Російські загарбницькі війська використовують для атак на мирне населення безпілотні літальні апарати нового типу.

Як повідомляють у Національній поліції України, лише за останній тиждень окупанти п'ять разів атакували Суми спорядженими вибухівкою дронами. Внаслідок цих атак загинула людина, ще троє отримали поранення. Крім того, вибухи пошкодили автомобілі та житлові будинки.

Правоохоронці розповіли, як виглядає новий російський дрон:

Відео дня

сірого кольору, схожий на літачок;

маленького розміру, малопомітний та тихий у русі;

два крила розташовані "етажеркою";

електродвигун позаду, штовхаючий гвинт;

має бойову частину вагою близько 3 кілограмів.

Українців закликають не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу, бути уважними, оскільки ці дрони можна побачити, а також повідомляти у поліцію про виявлення підозрілих об'єктів.

Атаки дронів на Україну

Як відомо, окупаційна армія постійно використовує ударні дрони для атак на Україну. БПЛА неодноразово влучали у багатоквартирні та приватні будинки, вбиваючи людей та завдаючи руйнувань.

У Херсонській області російські війська систематично застосовують дрони проти мирного населення. З безпілотників скидаються боєприпаси безпосередньо на людей та їхні автомобілі, а також підпалюються будинки.

Вас також можуть зацікавити новини: