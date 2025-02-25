У мережі поширили фото пожежі у області.

Російські загарбницькі війська масовано атакують Україну дронами-камікадзе, повідомляється про гучні вибухи у столиці.

О 23:00 мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, що в центрі міста працює протиповітряна оборона. Тим часом в мережі пишуть про "приліт" по будинку в області, внаслідок атаки на місці виникла серйозна пожежа.

Наразі тривогу оголошено у Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Відео дня

Інформація оновлюється..

Вас також можуть зацікавити новини: