'Це не соус для салату': військові США розповіли, як використовують ШІ на полі бою

Американські солдати розглядають ШІ як ще один інструмент, а не як універсальне рішення.

Американські військові заявляють, що штучний інтелект слід використовувати для вирішення конкретних проблем на полі бою, а не розглядати його як універсальне рішення.

"Багато хто ставиться до ШІ так само, як до соусу "Ранчо" (популярна американська заправка для салату). Вони не знають, що в ньому міститься і як його виробляють, але думають, що якщо полити ним що завгодно, це поліпшить смак", – сказав Business Insider майор Дейв Хікокс.

У його дивізії, за його словами, "застосовується більш цілеспрямований і методичний підхід до використання ШІ, а також до того, як і де його інтегрувати, щоб переконатися, що він підвищує нашу здатність ідентифікувати та вражати цілі".

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Армія США зараз тестує систему управління та контролю наступного покоління (NGC2), нову програмну платформу армії для поля бою. За результатами останніх навчань солдати відзначили, що ШІ допомагав прискорити процес, надаючи операторам більш чіткі дані перед відправкою інформації по ланцюжку для потенційних ударів. При цьому ШІ працює з обмеженнями та за участю людей.

"Ключовий момент – це розглядати ШІ як ще один інструмент, який з’являється на озброєнні", – сказав Хікокс, додавши, що солдатам ще належить з’ясувати, як найкраще його навчати та використовувати.

Військовослужбовці зазначили, що ШІ найбільш корисний для зниження когнітивного навантаження під час сортування розвідувальної інформації, даних спостереження, рекогносцировки та даних цілевказівки, особливо коли поле бою переповнене інформацією, яку необхідно обробити та засвоїти.

Штучний інтелект міг би обробляти значні обсяги даних, а потім допомагати виявляти та представляти потенційні варіанти цілей. Солдати могли б потім перевіряти ці дані, перш ніж приймати рішення про нанесення удару.

"Ймовірно, у ньому будуть недоліки, але саме тут ми, люди, вступаємо в гру, володіючи здатністю адаптуватися", – сказав Хікокс.

Керівництво армії вважає, що можливості, які надає ШІ, будуть необхідні в майбутніх війнах, де рішення приймаються з запаморочливою швидкістю, широко поширені засоби радіоелектронної боротьби та придушення, а обсяги даних з поля бою можуть виявитися занадто великими для швидкої обробки солдатами самостійно. Але чиновники заявляють, що підтримка зв'язку людини з ШІ має важливе значення.

Досвід України у війні

Раніше міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що США почали вкладати більше коштів у розвиток безпілотних систем і продовжують вчитися на досвіді України, отриманому на полі бою.

"Ми дуже багато чому навчилися в України та того, як вона діє. Ми маємо намір не просто бути на одному рівні, а й стати кращими у світі в цій галузі", – підкреслив він.

Також ЗМІ писали, що раніше кіберфахівці НАТО з мінімальним відривом виграли у команди України на навчаннях, де тестувалася готовність країн-союзників до дезінформаційних кампаній. Українська команда при цьому грала роль нападника, прототипом якого стала Росія.

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