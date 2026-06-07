Це могла бути Росія: НАТО ледь відбило атаку української команди під час кібернавчань

Учасники відпрацьовували дії на випадок відключення електроенергії, повені та злому банківської системи.

Кіберфахівці НАТО з мінімальним відривом перемогли команду України на навчаннях, де тестувалася готовність країн-союзників до дезінформаційних кампаній. Українська команда при цьому грала роль нападника, прототипом якого стала Росія.

Як розповіло Financial Times, навчання проходили у Спільному центрі НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти у польському місті Бидгощ. За сценарієм навчань, війна точилася між вигаданими країнами – Перанцою та Карті. Карті напала на Перанцу, здійснивши кібератаку на енергомережу. Окрім відключення електроенергії, учасники також протестували два інших сценарії: як влада взаємодіятиме у разі великої повені та що станеться, якщо хакери захоплять їхню банківську систему.

Три дні команди моделювали кампанії, спрямовані на поширення "розбрату та заплутування місцевого населення". Учасники відпрацьовували дії у разі відключення електроенергії, масштабної повені та злому хакерами банківської системи.

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Українці, які представляли Карті, провели кампанію в соцмережах. За допомогою ШІ були згенеровані повідомлення зі звинуваченнями влади та пропозиціями допомоги. Команда Перанці у відповідь закликала до національної єдності та застерегла від мародерства та інших форм заворушень.

Згідно з оцінкою журі, до складу якого входили вчені та фахівці з дезінформації, команда Карті програла лише з невеликою різницею у двох сценаріях.

Як зазначив один з експертів, українці "виявилися більш креативними, продемонстрували кращі навички роботи зі штучним інтелектом і загалом працювали швидше". Однак експерти визнали обмеження подібних навчань, які можуть лише частково відтворити російські кампанії з дезінформації, відточені за останнє десятиліття.

Зазначається, що команда України програла, оскільки не вибудувала послідовну концепцію, засновану на невеликій кількості ключових повідомлень. Але один з учасників української команди заперечив цей висновок: "У реальному житті основні ідеї змінюються щодня: достатньо подивитися, що робить Росія".

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Нагадаємо, що під час навчань НАТО на острові Готланд, в яких брали участь українські оператори дронів, команди європейських армій програли умовному супротивнику, в ролі якого виступили українці. Вони змогли швидко вивести з ладу шведські підрозділи в тренувальному епізоді. Один з українських пілотів розповів журналістам, що навчання доводилося кілька разів зупиняти, щоб шведські військові могли скоригувати свої дії. За його словами, в умовах реального бою підрозділ уже був би знищений.

Додамо, що, за словами українського президента Володимира Зеленського, багато членів НАТО заявляють, що хотіли б бачити Україну серед членів Альянсу. Україні, за його словами, також потрібне членство в НАТО.

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