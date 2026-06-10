Україна може отримати ракети до Patriot, у яких спливає термін придатності, - МЗС

Україна не розуміє, навіщо чекати закінчення терміну придатності відповідних ракет, якщо їх можна терміново передати на потреби української ППО.

Україна знайшла можливість отримати ракети-перехоплювачі, у тому числі до зенітно-ракетних комплексів Patriot, у яких спливає термін придатності. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу в Києві.

"Я можу привідкрити трошки завісу, що під час нинішніх візитів президента до Лондона і Таллінна, в ході переговорів з низькою союзників, теж були десягнуті низка нових рішень щодо протиповітряної оборони", - повідомив Тихий.

Як підкреслив речник МЗС, зараз для українських дипломатів головний пріоритет - втілити ці рішення якомога швидше.

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"Україні вдалося знайти низку додаткових засобів - як систем, так і перехоплювачів, завдяки співпраці з низкою країн... Тобто знайдені певні додаткові засоби, на які потрібні фінансові ресурси і, Україна активно працює над тим, щоб ці ресурси знайти. І низка ресурсів вже знайдена", - додав Тихий.

За його словами, коли цей процес буде фіналізовано, є сподівання, що з’явитья можливість швидко доставити ці засоби, як системи, так і перехоплювачі, в Україну.

"Більше того, ще один маленький елемент з того, що можу додати. Українській стороні вдалося знайти низку ракет-перехоплювачів, в яких збігатимуть через певний час терміни придатності, і які теж можна отримати для України. Ми зараз ведемо активні переговори для того, щоб їх отримати", - наголосив Тихий.

При цьому, як зазначив речник, "який сенс в ракетах після того, як у них виходить термін придатності", бо їх треба або повертати до виробника, або утилізувати.

"Ми пропонуємо передати їх Україні. І міністр Сибіга цим питанням приділяє пріоритетну увагу, і сподіваємося, що вдасться це зрушити", - додав Тихий.

Як уточнив речник, йдеться про ракети-перехоплювачі до комплексів Patriot типів PAC-2 і PAC-3 та інші.

Європа має створити власний аналог Patriot

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна мати власну "антибалістичну систему", щоб не залежати від американських ЗРК Patriot. Робота в цьому напрямку вже ведеться, і поставлено мету реалізувати проєкт за рік.

Зеленський зазначив, що це реалістично, але дуже складно. Проте питання полягає в складових.

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