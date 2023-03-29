В РНБО обіцяють зганьбити російську ППО, як це зробив Матіас Руст в 1987 році.

На озброєнні ЗСУ з'являться кілька тисяч ударних безпілотників з дальністю польоту більше 3 тисяч кілометрів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

""Український рій" "імені Матіаса Руста" – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км", – написав він у своєму Твіттер.

До цієї заяви Данілов прикріпив знамените фото 1987 року, де легкомоторний літак "Сессна-172 Скайхок" зображений на Червоній площі в Москві – відразу після посадки. У той день німецький авіалюбитель Матіас Руст на малесенькому літаку незаконно перетнув радянсько-фінський кордон і, пролетівши більше тисячі кілометрів над радянською територією, зміг безперешкодно приземлитися в самому центрі столиці СРСР.

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Ця подія вважається однією з найбільш ганебних сторінок в історії радянської армії і особливо військ ППО.

Українські безпілотники - що відомо

24 березня Кабмін ухвалив спеціальну постанову, яка остаточно відкрила двері для масового виробництва безпілотників в Україні. Це стало важливим етапом для індустрії, яка і так вже стихійно розвивається в Україні.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, до теперішнього моменту в ЗСУ вже сформовані як мінімум три роти ударних безпілотників. Крім самих дронів ці підрозділи отримали всі необхідні засоби зв'язку і транспорт.

У даний час в Україні ведеться розробка та, ймовірно, серійне виробництво декількох типів військових безпілотників. У лютому з'явилося відео випробувань такого БПЛА з реактивним двигуном.

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