Відзначається, що таким чином дрон можна запускати з кузова пікапа або вантажівки.

Перший ракетний запуск безпілотника провели в Україні. Випробування пройшли успішно.

За словами співробітника хімічного факультету КНУ ім. Шевченка та керівника NAURocket Сергія піпка, подібна технологія має певні переваги.

"Не потрібно збирати і розбирати катапульту, запуск можна проводити з дуже короткою направляючою або взагалі без направляючої, з місця. Наприклад, з кузова пікапа або вантажівки, Зупинившись всього на хвилину. Можна запускати залпом кілька штук в хвилину", - розповів Пипко в Facebook.

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Також він опублікував яскраві кадри запуску дрона.

Дрони на війні в Україні - що відомо

Російська Федерація активно використовує дрони-камікадзе іранського походження проти України. Зокрема, окупанти за допомогою безпілотників руйнують українську енерггетичну інфрастурктуру.

У свою чергу Україна веде розробку БПЛА як самостійно, так і у співпраці з іноземними компаніями. Так, Турецька оборонна компанія Baykar Makina створила безпілотник-винищувач Bayraktar Kızılelma, який оснащений турбореактивним двигуном АІ-25тлт від української компанії "Мотор Січ".

23 січня 2023 року стало відомо, що нова розробка Baykar успішно виконала свій перший повноцінний політ.

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