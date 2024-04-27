Денис Шмигаль зазначив, що допомога оцінюється в десятки мільйонів доларів.

Україна отримає від Австралії військову техніку. Зокрема, Канберра передасть партію переносних зенітно-ракетних комплексів RBS 70 і безпілотники.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що дрони передадуть у рамках коаліції безпілотників.

"У рамках коаліції дронів Австралія поставить нам безпілотників на 32,5 мільйона доларів. Також в Україну буде поставлено велику партію ПЗРК RBS 70 на кілька десятків мільйонів доларів", - заявив український політик на брифінгу з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.

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За його словами, загальна сума пакету допомоги становитиме 100 мільйонів доларів. Також він подякував Австралії за потужний внесок у перемогу України.

Допомога Україні від Австралії - головні новини

Наприкінці жовтня 2023 року Австралія передала Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 12,8 мільйонів доларів США. До нього увійшли обладнання для розмінування та для боротьби з дронами.

7 грудня 2023 року стало відомо, що Канберра направила Києву додаткову партію бронеавтомобілів MRAP Bushmaster.

21 березня міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що його країна приєдналася до коаліції дронів для України.

Також група відомих австралійців закликає федеральний уряд конфіскувати мільярди доларів російських активів, заморожених австралійською владою, щоб спрямувати їх на фінансову підтримку України.

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