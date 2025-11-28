Системи можуть запускатися з кораблів, літаків і підводних човнів.

Нещодавній військовий парад у Китаї дав один із найвиразніших сигналів: країна активно просувається у створенні нового покоління гіперзвукових протикорабельних ракет - зокрема тих, що можуть запускатися з підводних човнів.

Як пише Interesting Engineering, це суттєво розширює можливості Пекіна для завдання дальніх ударів у західній частині Тихого океану. Під час вересневого параду до Дня перемоги було показано 4 нові ракети серії YJ — YJ-15, YJ-17, YJ-19 і YJ-20. Державні ЗМІ заявили, що ці системи можуть запускатися з кораблів, літаків і підводних човнів. Три з них — YJ-17, YJ-19 і YJ-20 - належать до гіперзвукового класу та здатні виконувати складні маневри на надвисоких швидкостях, що ускладнює роботу корабельних систем протиповітряної оборони.

"Китайські військові оглядачі зазначають, що ракети представляють різні підходи до гіперзвукового польоту. Зокрема, YJ-17 і YJ-19 побудовані за схемою "вейврейдер" - апарат створює підйомну силу, ковзаючи на власній ударній хвилі при польоті на швидкостях, що перевищують швидкість звуку. YJ-20 має двоконусний корпус, який формує потік повітря на надзвукових швидкостях і дозволяє здійснювати керований планерний політ у атмосфері", - йдеться у статті.

Що говорять експерти

Експерти, які коментували для China Media Group, наголошують: YJ-17 діє як планерний блок, отримуючи початковий розгін ракетою-носієм, а потім маневрує у повітрі за складною траєкторією - подібно до китайської DF-17.

YJ-19 має повітряний забірник, що свідчить про використання повітряно-реактивного двигуна. Такий підхід зменшує масу та дозволяє підтримувати гіперзвукову швидкість тривалий час.

Зазначається, що YJ-20, найбільша з представлених систем, здатна виконувати майже вертикальні атаки на великі кораблі, коригуючи траєкторію в останній фазі польоту.

Аналітики вважають, що демонстрація різних аеродинамічних рішень означає прагнення Китаю розвивати одразу кілька технологічних напрямів.

За оцінками експертів, кожна з продемонстрованих конфігурацій потенційно може запускатися з підводних човнів. Китай офіційно цього не підтверджує, але наявні ядерні багатоцільові субмарини вже здатні застосовувати крилаті ракети, а нові моделі YJ виглядають сумісними з існуючими пусковими системами.

Гіперзвукова зброя рухається на швидкості від Мах 5 і вище, але ключова відмінність - у маневреності.

Планерні блоки, як YJ-17, стартують на ракетному прискорювачі й далі здійснюють керований планерний політ. Ракети з повітряно-реактивними двигунами, як YJ-19, можуть летіти довше й зберігати потужність на всій дистанції. Обидва типи призначені для ураження рухомих морських цілей на відстанях, де сучасні системи протиракетної оборони працюють на межі можливостей.

Китайські державні ЗМІ припускають, що нові ракети можуть бути інтегровані на есмінці класів Type 052D і Type 055, а також на бомбардувальники H-6. Додавання підводного компонента створює новий рівень оперативної гнучкості - удари можливі з важкодоступних та малопомітних районів океану.

США і союзники занепокоєні

США та їхні союзники дедалі більше занепокоєні швидкістю розвитку китайських гіперзвукових програм. Такі ракети здатні несподівано змінювати напрямок, що суттєво ускладнює ухвалення рішень у бойових умовах. Китай, однак, наполягає, що розробки спрямовані виключно на оборону та стримування.

Попри те, що деталі систем YJ-15, YJ-17, YJ-19 та YJ-20 залишаються непідтвердженими, їх спільна поява на параді стала показовим жестом. Аналітики вважають, що таким чином Пекін демонструє намір розгорнути ширший та технологічно складніший арсенал протикорабельної зброї — включно з тією, що може запускатися з підводних човнів, які патрулюють далеко від берегів Китаю.

Нагадаємо, компанія E-System Solutions на виставці Dubai Airshow в ОАЕ представила нову ударну систему на базі дешевої крилатої ракети LCCM Mk2. Вказана далекобійна ракета призначена для знищення легко- та броньованої техніки, командних машин, машин радіолокаційної розвідки, командних пунктів, літаків на аеродромах, пускових установок ракетних комплексів тощо. Дальність ракети – до 1000 км, бойова частина становить 25-50 кг. За даними експертів, E-System Solutions - "білоруська-еміратська компанія".

