США програють гонку гіперзвукових озброєнь Китаю та РФ: Fox News назвав ключові проблеми

Програма ВПС США з розробки гіперзвукової крилатої ракети відстає на кілька місяців від запланованих термінів.

Сполучені Штати Америки вже роками працюють над розробкою гіперзвукової зброї, щоб скласти конкуренцію Китаю та Росії. Однак через затримки в програмах та обмежені можливості для випробувань є занепокоєння, що Вашингтон відстає від Пекіна та Москви.

Ключові програми стикалися з постійними затримками, зокрема з перебоями у графіках випробувань та розробки. Інші ж проєкти були скасовані, а згодом відновлені Пентагоном, розповідає Fox News. Зазначається, що швидкість оцінки та вдосконалення нових систем стримує обмежена інфраструктура для випробувань. Як наслідок, темпи розробки сповільнюються.

З огляду на те, що Китай і Росія вже розгорнули гіперзвукові системи, у Пентагоні зростає занепокоєння. Оскільки гіперзвукова зброя призначена для руху з надзвичайно високою швидкістю під час маневрування в польоті, виявити та перехопити її набагато важче за інші ракети. РФ вже використовувала таку зброю для ударів по Україні, зауважується в матеріалі.

Однак у рамках американської програми зі створення гіперзвукового озброєння прогрес є нерівномірним. Чиновники дедалі частіше намагаються збалансувати інвестиції між створенням гіперзвукової зброї та захистом від неї.

Які проблеми заважають у створенні гіперзвукової зброї

Деякі проблеми мають технічний характер, пояснює автор.

"Гіперзвукові системи повинні витримувати екстремальну температуру та тиск під час руху з високою швидкістю в атмосфері, що робить їх проектування та створення складнішими, ніж у випадку традиційних ракет. У деяких випадках Пентагон також застосовував більш просунуті підходи, включаючи системи з високою маневреністю та можливості точного удару звичайною зброєю, що додає ще більшої складності", – сказано в публікації.

Та основною перепоною є обмежені можливості для випробувань, тож програми стикаються із затримками.

Марк Бігем, віцепрезидент з оборонних програм у компанії Longshot, яка займається технологіями запуску та випробувань гіперзвукових апаратів, пояснив, що лише кілька об’єктів можуть випробовувати системи на гіперзвукових швидкостях, що ускладнює прискорення темпів розробки.

Свою роль у затримці в розробці гіперзвукової зброї відіграли і мінливі пріоритети США. У 2000-х роках Штати очолювали ранні дослідження в галузі гіперзвукових технологій, але потім оборонні видатки переорієнтувалися на антитерористичні операції та інші напрямки. Донедавна фінансування гіперзвукових озброєнь було нестабільним.

Створення гіперзвукової зброї у США

Найбільш просунутий проект Пентагону – гіперзвукова зброя армії великої дальності, або проєкт Dark Eagle. Нещодавно було проведено спільне випробування в армії та флоті. Проте загальний арсенал гіперзвукових проектів постійно змінюється.

Військово-повітряні сили США відновили програму створення зброї швидкого реагування повітряного базування (ARRW), яку було призупинено через невдалі випробування. Для початку закупівель військові запросили близько 387 мільйонів доларів у бюджеті на 2026 фінансовий рік.

Водночас США все більше інвестують у засоби протидії гіперзвуковим загрозам. Агентство протиракетної оборони виділило компанії Northrop Grumman додаткове фінансування в розмірі приблизно 475 мільйонів доларів для прискорення розробки перехоплювача на фазі планування. Така система призначена для знищення гіперзвукової зброї в польоті. Терміни реалізації програми вдалося прискорити після затримок. Очікується, що початкова оперативна готовність системи буде досягнута на початку 2030-х років.

Попри нагальність питання, з огляду на те, що РФ та Китай вже розгорнули гіперзвукову зброю, останній бюджет адміністрації Трампа робить більший акцент на протиракетній обороні, дронах та інших можливостях..

"Аналіз, проведений Управлінням урядового контролю, показав, що програма ВПС США з розробки гіперзвукової крилатої ракети зазнала затримки приблизно на шість місяців у досягненні ключового етапу проектування, що призвело до відтермінування льотних випробувань приблизно на рік та скорочення кількості запланованих випробувальних польотів. Ці висновки свідчать про більш загальні затримки, що впливають на розвиток гіперзвукових технологій у США", – резюмує автор.

