За його словами, США не можуть підставити Україну під такий ризик.

Україна може зупинити агресію президента РФ Володимира Путіна, якщо Штати нададуть їй потрібну зброю.

"З часів Лінкольна і громадянської війни не було таких ударів по демократії, як зараз. Путінська Росія вторглася в Україну. Він (Путін, - УНІАН) не зупиниться на Україні. Але Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо їм зброю, таку як треба", - сказав президент США Джо Байден на виступі Конгресу.

За його словами, допомогу Україні блокують ті, хто хочуть відійти від світового лідерства. Не оминув у своїй промові голова держави і екс-президента США Дональда Трампа та його підтримку Путіна.

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"Мій попередник, колишній президент, каже Путіну - роби все, що ти хочеш. Це сказав колишній президент. Він підтримав російського лідера. Це жахливо і неприйнятно", - обурився Байден.

Він переконаний, що Штати не можуть підставити Україну, Європу та весь вільний світ під ризик.

"Ми мусимо відповісти на виклик Путіну. Історія стежить за нами. Ми не можемо поставити Україну, Європу та весь вільний світ під ризик. Я Путіну казав дуже прості речі - ми не відійдемо, ми не впадемо", - наголосив американський лідер.

Байден також додав, що зараз в Україні немає американських солдатів і так буде й надалі.

Війна в Україні - допомога США

13 лютого Сенат США підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, однак Палата представників його все ще не ухвалила.

Конгрес США може почати збір підписів для розгляду в обхід Джонсона питання надання допомоги Україні. Це станеться, якщо спікер Палати представників не винесе документ на голосування до кінця цього тижня.

Міністр фінансів США Джанет Єллен наголосила, що бездіяльність Конгресу США щодо схвалення нової допомоги Україні є "не чим іншим, як подарунком" РФ, Ірану та іншим противникам, оскільки українським силам не вистачає боєприпасів для боротьби з вторгненням РФ.

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