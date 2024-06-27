Крім цих систем на озброєнні у країни були й інші системи ППО.

На момент закінчення холодної війни Західна Німеччина мала в своєму розпорядженні 40 батарей зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це йдеться в огляді польського військового порталу про протиповітряну оборону Німеччині в ті часи. В огляді йдеться, що 36 з цих систем перебували на постійному бойовому чергуванні, інші 4 – були запасними.

Як зазначає видання DEFENSE EXPRESS, все це при тому, що Patriot для тодішнього бундесверу були не єдиним засобом протиповітряної оборони. На той час західнонімецька армія могла похвалитись і наявністю 9-ти дивізіонів зенітно-ракетних комплексів MIM-23 Hawk, крім шести дивізіонів ЗРК Nike.

Відео дня

При цьому аналітики видання зауважили, що тоді система німецької ППО несла чергування в значно жорсткіших умовах, у порівнянні з тими, які були до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Наприклад, нормативи часів холодної війни передбачали, що в складі зенітно-ракетного дивізіону постійно має бути одна батарея з 5-хвилинною готовністю, дві батареї з 3-годинною готовністю та одна батарея із 12-годинною готовністю. У складі німецької ППО були навіть пости візуального виявлення повітряних цілей на малій висоті. Тоді такого роду загрозу становили не БПЛА, а ударні літаки з некерованими авіабомбами.

Як зазначили аналітики, кількість батарей Patriot та дивізіонів MIM-23 Hawk у Німеччині кінця холодної війни мали практичний сенс, оскільки ці два типи комплексів працювали в складі інтегрованої системи управління SOMAC і забезпечували високу щільність засобів ППО в країні.

Однак після холодної війни та розпаду СРСР, влада Німеччини вирішила, що їй тепер не потрібна настільки сильна система ППО, оскільки це економічно не вгідно. У зв'язку з цим комплекси типів MIM-23 Hawk та Roland були списані, а число систем Patriot скоротилось до 12 на початок 2023 року.

Як повідомили аналітики, станом на це літо кількість систем Patriot у бундесверу скоротилась ще - до 10 одиниць, оскільки Німеччина передала дві з них Україні.

Системи Patriot для України

13 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що його країна передасть Україні чверть від загальної кількості власних систем протиповітряної оборони Patriot. "Ми передамо Україні систему Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом три системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, тому немає можливості передати більше. Інші, напевно, можуть віддати по одній", - заявив міністр.

Вас також можуть зацікавити новини: