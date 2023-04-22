Експерт порівняв польову швидкість танків різних моделей на прикладі відео з поля бою.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко "закріпив" свій висновок про те, що західні танки типу Leopard 2 нітрохи не гірше справляються з українським бездоріжжям, ніж російські танки серії T-64 та вище.

Про це він розповів на прикладі ілюстративного відео знищення російського танка Т-80 в Telegram. Його ліквідацію сьогодні показали українські морпіхи.

"Російський Т-80БВМ робить постріл і намагається втекти заднім ходом, але...У танків Т-80 швидкість заднім ходом 10 км/год. У Т-90, до речі - трохи більше 4 км/год. у Leopard 2 - 31 км/год", - написав Коваленко.

Західні Leopard 2 бруду не бояться - головне з висновку Коваленко

Нагадаємо, що сьогодні Олександр Коваленко прокоментував хвилювання деяких експертів про те, що західні танки типу Leopard 2, Challenger 2 і M1A1 Abrams володіють гіршою прохідністю, ніж танки РФ.

Коваленко вказав на кілька особливостей західних машин, які дозволяють їм, попри легшу вагу, не застрявати в таки польових умовах, як бруд, сльота та мокрий грунт. Особливо Коваленко відзначив потужність двигуна танків, яку неможна порівнювати з російським мотлохом.

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