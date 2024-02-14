Видання зазначає, що заяви Путіна про показники ракети значно перебільшені.

Збиття російської ракети "Циркон" стало для президента РФ Володимира Путіна новим приниженням, оскільки українська ППО збила ще одну його нібито непереможну зброю, пише The Telegraph.

На думку видання, ракета "Циркон" навряд чи може розвивати швидкість до 9М (близько 11025 км/год), як це було заявлено росіянами.

"Якби ракета справді наблизилася до своєї цілі на швидкості 8М або 9М, від неї було б важко захиститися, особливо якщо б вона маневрувала непередбачувано. Однак більшість експертів скептично налаштовані щодо цього, адже на таких швидкостях вона рухалася б усередині самогенерованої бульбашки іонізованої плазми. Це унеможливило б ураження рухомої цілі, такої як корабель, і навіть під час наземної атаки обмежило б ракету порівняно неточним інерційним наведенням", – пише видання.

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Аналітики також заявили, що РФ часто перебільшує свої військові можливості. Зокрема, вони нагадали про ще одну з шести "суперзброй" Путіна – ракету типу "Кинджал". Кремль повідомляв, що її неможливо збити, втім, Київ за допомогою систем "Patriot" зміг довести зворотнє.

"Цілком ймовірно, що "Циркон" – це не те, чим він хоче здаватися. І цілком можливо, що він наближався до Києва не швидше, ніж надзвуковий "Калібр". Ще рано говорити, але цілком ймовірно, що "Циркон", як і "Кинджал", не є тією суперзброєю, яка змінює правила гри, як каже Путін. Здається, російський диктатор знову пошився в дурні", – пише видання.

Ракета "Циркон": про що йдеться

Минулого тижня, після чергового масованого обстрілу, у Дніпровському районі Києва знайшли уламки ракети 3М22 "Циркон". Це протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном, що здатна маневрувати. Втім, РФ змогла переробити її і для пусків по землі. Російські військові оглядачі називали ракету "вбивцею авіаносців" і заявляли, що їй "немає аналогів у всьому світі".

Водночас, на думку експерта Костянтина Криволапа, ракета є значно слабшою, ніж про це заявляє РФ. Зокрема, у експерта виникають питання до заявленого повітряно-реактивного двигуна "Циркона".

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