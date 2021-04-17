Штурмовики перекинули начебто для навчань над акваторією Чорного моря.

Росія перекинула до Криму штурмовики Су-25СМ3 зі Ставропольського краю.

Про це пише російський Интерфакс з посиланням на Південний воєнний округ.

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Штурмовики перекинули начебто для навчань над акваторією Чорного моря з участю винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ та бомбардувальників Су-24М, Су-34.

Росіяни відпрацьовують ракетні пуски і скидання бомб по морських цілях.

Раніше повідомлялося про перекидання Росією підрозділів армії, яка воювала проти Грузії та брала участь у бойових діях на Донбасі у 2014 році.

Провокації РФ у Чорному морі

15 квітня Міністерство закордонних справ України висловило протест РФ через обмеження свободи судноплавства в Чорному морі на тлі перекидання військових кораблів з Каспійського моря.

Українські дипломати закликають міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на РФ з метою припинення ескалації ситуації в Азово-Чорноморському регіоні. "Такі дії Росії є черговою спробою порушення норм і принципів міжнародного права, узурпації суверенних прав України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря", - наголошується у заяві МЗС.

Євросоюз закликає РФ забезпечити безперешкодну свободу судноплавства з Чорного в Азовське море.

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Автор: Яна Ставська