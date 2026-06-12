Виробник Iris-T хоче перенести випуск ракет 'Фламінго' до Німеччини, – FT

Представники компаній зустрінуться у найближчі тижні, аби обговорити цю домовленість.

Німецька компанія Diehl Defence, яка є виробником систем ППО Iris-T, хоче перенести виробництво українських крилатих ракет "Фламінго" до Німеччини. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що гендиректор компанії Гельмут Раух планує провести переговори з Fire Point: "Ми обговорюємо, як ми могли б співпрацювати. Я думаю, що це дійсно може статися. У найближчі кілька тижнів у нас буде кілька зустрічей з цього приводу, а потім побачимо. Я думаю, що якщо ми створюємо якийсь новий продукт, має сенс мати його також у Німеччині чи інших країнах".

Видання відзначає, що ідея спільного виробництва ракет "Фламінго" зʼявилося на тлі пошуку Берліном альтернатив американським ракетам "Томагавк", які мали бути розгорнуті цього року в Німеччині разом з батальйоном американських солдатів. Однак президент США Дональд Трамп скасував це рішення.

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Повідомляється, що компанія Diehl ще у квітні підписала технологічну угоду з Fire Point. Однак раніше жодних подробиць не розголошувалося. Зараз же Раух повідомив, що його компанія може запропонувати Fire Point набагато досконалішу головку самонаведення.

Зазначається, що використання РФ ракет наземного базування проти України, а також розміщення далекобійної зброї в Калінінграді на Балтійському морі, спонукає Європу розробити власні аналогічні можливості. Вони вважають це важливим для стримування російської агресії.

Журналісти зазначають, що дальність ударів ракет "Фламінго" приблизно вдвічі більша за ту, яку має "Томагавк". Водночас відзначається, що наразі їх використання обмежене, а в експертів виникають питання щодо її ефективності.

Компанія Fire Point: важливі новини

Нагадаємо, раніше співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман повідомляв, що його компанія вже закінчує виробництво української балістичної ракети. За його словами, вже цього літа вона може вдарити по Москві.

Також Штілерман раніше повідомляв, що Україна вже випробувала нову ракету класу "земля-повітря". За його словами, йдеться про дешевшу та придатну для масового виробництва альтернативу дефіцитній американській системі Patriot.

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