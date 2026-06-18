Мільярди доларів і 700 крилатих ракет: на 'Рамштайні' оголосили нову допомогу, - Федоров

Сьогодні було заявлено про один з найбільших пакетів для ініціативи PURL ("Список пріоритетних вимог України").

Під час нового засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") в штаб-квартирі НАТО було оголошено низку пакетів підтримки на загальну суму близько 4 млрд доларів. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Михайло Федоров повідомив на брифінгу.

Один мільярд допомоги через PURL

Глава оборонного відомства відзначив, що сьогоднішнє засідання відбулось під гаслом "Вікно можливостей", бо Україні вдалося "досягти результату по багатьом доменам війни". Зокрема, за його словами, багато партнерів підтверджували, що бачать це "вікно можливостей" і готові збільшувати допомогу для України.

"Сьогодні був анонсований напевно один із найбільших пакетів допомоги для PURL. Це 1 мільярд доларів. Також сьогодні був оголошений пакет допомоги на артилерію дальнього радіуса дії, тобто, на дальню артилерію 30+ кілометрів", - сказав Федоров.

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Також міністр сказав, що сьогодні пролунали оголошення щодо підтримки українських дронів і ракет.

"Тільки Нідерланди сьогодні оголосили допомогу на крилаті ракети – на близько 700 крилатих ракет", - сказав Федоров.

Загальний обсяг військової допомоги вже сягає 4 млрд доларів

При цьому, він додав, що загальні цифри нової допомоги ще підбиваються до остаточної суми.

"Ми вже бачимо, що це приблизно 4 мільярди доларів. Це може бути більше. Тому що деякі країни відкрили програми, які оголошували до цього. Ми не рахуємо всі ці оголошення до цього", - сказав Федоров.

Три ключові пріоритети

Як повідомив Федоров, сьогоднішній "Рамштайн" у порівнянні з попередніми характеризується тим, що "з’явились якість і фокус".

"У нас є три ключові пріоритети. Це - антибалістична програма, програма протиповітряної оборони. Це – артилерія дальньої дії. І це наші дрони. Дрони українського виробництва, які нам сьогодні допомагають зупиняти ворога, робити операції Middle strike, бити по території ворога", - додав Федоров.

Допомога від Німеччини

Своєю чергою, як повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Україна отримала ще одну систему Iris-T і зовсім нещодавно відбулося прискорення поставки керованих ракет Iris-T SLS та SLM. Ще з німецьких запасів буде поставлено "тризначну кількість ракет" класу "повітря-повітря".

"І ми погодилися надати 200 мільйонів доларів на закупівлю додаткових керованих ракет PAC-3 (до "Петріотів") в межах програми JUMPSTART. Це означає, що ми будемо співфінансувати перший траншею доставки. Ми хочемо взяти на себе ініціативу та заохотити інших прибічників", - повідомив Пісторіус.

Також Німеччина продовжує підтримувати програму PURL.

"Ми виділимо на це ще 200 мільйонів доларів. І ми продовжуємо наші регулярні поставки безпілотників та далекобійних боєприпасів", - повідомив Пісторіус.

Військова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, міністр війни США Піт Гегсет переконаний, що ініціатива PURL, завдяки якій європейські союзники купують в США зброю для України, приносить користь українській обороні.

У травні 2026 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найбільше грошей для закупівлі американського озброєння для України дають лише 6-7 країн Європи, тому цей фінансовий тягар треба розподілити рівномірніше.

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