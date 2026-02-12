На 'Рамштайні' Європа пообіцяла Києву масштабну військову допомогу: озвучено цифри

Україна потребує на захист 60 млрд доларів, і тому, Британія, Німеччина, Україна і генеральний секретар НАТО закликають інші країни надати додаткові кошти.

Сьогодні країни-учасниці засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") пообіцяли у цьому році виділити 35 млрд євро на оборону України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Британії Джон Гілі сказав на брифінгу після засідання Контактної групи у Брюсселі.

"Ми можемо рятувати життя, ми можемо тиснути на Путіна, і ми можемо узгодити мир, але лише якщо ми активізуємося разом. Тож, разом, я можу підтвердити, що сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України ми зобов’язалися надати Україні нову військову допомогу на загальну суму 35 мільярдів доларів", - розповів Гілі.

Відео дня

Внесок Британії

При цьому, як зазначив британській міністр, Британія витрачає найбільший обсяг коштів на військову допомоги для України в історії. Він нагадав, що оголосив про новий пакет допомоги на загальну суму обсягом понад 500 млн фунтів. Ця допомога спрямовуватиметься на термінові потреби протиповітряної оборони України.

"Сьогодні Контактна група надіслала дуже чіткий сигнал Путіну. Ми більш об’єднані та рішучі, ніж будь-коли. Ми посилимо військову допомогу для України. Ми посилимо тиск на Росію і ми хочемо зробити 2026-й роком, коли ця війна закінчиться, і роком, коли ми забезпечимо мир", - наголосив Гілі.

Україна потребує більшого фінансування на оборону

Своєю чергою, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку від союзників і партнерів.

За його словами, Україна цього року потребує щонайменше 60 млрд доларів від партнерів для свого захисту.

Як наголосив Пісторіус, він спільно з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, міністрами оборони України Михайлом Федоровим та Британії Джоном Гілі написали листа до усіх партнерів.

"Ми наполегливо закликали всі країни з Контактної групи надати додаткову підтримку. Ми бачили результати на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України. Щойно Джон підкреслив це, що результатом є 35 мільярдів євро", - підкреслив Пісторіус.

Німеччина підтримає розвиток антидронового купола над великим містами України

Окремо міністр оборони Німеччини пообіцяв підтримати два проєкти, які представив міністр оборони України Михайло Федоров.

Зокрема, Німеччина має намір зробити внесок для допомоги у реалізації проєкту "міський купол". Цей проєкт передбачає покращення протиповітряної оборони над українськими мегаполісами, які перебувають під загрозою.

Як відзначив Пісторіус, Німеччина вже надала Україні 5 з 12 своїх зенітних ракетних комплексів Patriot, а також постійно передає системи Iris-T, керовані ракети, і різного типу снаряди.

Ще один проєкт, який підтримує Німеччина, стосується розвитку найсучасніших безпілотних систем з метою постійного зриву російських атак на передовій.

"Загалом у 2026 році ми виділили на підтримку України 11,5 млрд євро", - наголосив Пісторіус.

Він зазначив, що окрім надання допомоги для сил протиповітряної оборони і постійної підтримки для розвитку можливостей здійснювати далекобійні ударні дрони, Німеччина забезпечить фінансування для артилерійських боєприпасів далекого спрямування.

Які країни ще оголосили нову допомогу для України

Як повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, союзники сьогодні оголосили виділення додаткових "сотень мільйонів" на закупівлю американського озброєння в межах ініціативи PURL. Він подякував Британії, Ісландії, Норвегії, Швеції і Литві за їхні внески. "І багато інших сьогодні оголосили, що вони активно розглядатимуть впродовж наступних кількох днів і тижнів додаткові внески", - додав Рютте.

Він наголосив, що Україна терміново потребує більше засобів протиповітряної оборони. "Моє сьогоднішнє послання учасникам було чітким: Україна потребує нашої підтримки зараз як ніколи", - наголосив Рютте.

Генеральний секретар Альянсу рішуче закликав всі країни посилити підтримку та спільно розділити цей тягар надання допомоги Україні.

Західна допомога Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди, Велика Британія, Норвегія і Швеція оголосили про виділення коштів на закупівлю американської зброї, обладнання і боєприпасів для Україна в межах ініціативи PURL. Загальна сума нового внеску від цих чотирьох країн становить 420 мільйонів євро (500 млн доларів).

Вас також можуть зацікавити новини: