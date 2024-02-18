Ні перше, ні друге покоління російських РЕБ не здатне заглушити українські БПЛА.

За відсутності американської допомоги та критичного зменшення кількості боєприпасів Україні довелося пристосовуватися до ситуації, використовуючи тисячі безпілотників з вибухівкою, які вражають російську техніку і навіть переслідують і підривають окремих російських солдатів. До грудня в Україні будували близько 50 тисяч БПЛА на місяць за ціною в кілька сотень доларів за штуку.

Як пише Forbes, на сьогоднішній день БПЛА, можливо, є найбільш смертоносною зброєю в українському арсеналі, і росіяни це знають. Тому вони встановлюють радіоперешкоди на все більше і більше транспортних засобів. Теоретично, глушилка має блокувати радіосигнал між БПЛА та його оператором, збиваючи безпілотник з курсу.

"Проблема для росіян полягає в тому, що їхні глушилки просто не працюють. Перше покоління РЕБ, РП-377, здебільшого не зупиняло БПЛА. Тепер не спрацьовує і друге покоління - "Волнорез". Залишається відкритим питання, чи зможе третє покоління перехоплювачів, "Санія", перевершити своїх попередників. Справедливо буде сказати, що для багатьох російських військ в Україні це питання є екзистенціальним", - пише видання.

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Так, на початку війни Кремль використовував переносні радіоперешкоди РП-377, які були розроблені для захисту російських військ у Сирії від бомб, що підриваються за допомогою радіозв'язку. Перевага РП-377 полягала в тому, що вони були доступні у досить великій кількості.

РП-377 - це ранцева система: вона живиться від портативних акумуляторів, а не від двигуна транспортного засобу. Тому, коли RP-377 намагається глушити кілька частот - режим роботи, що вимагає багато енергії - він жертвує дальністю дії.

"Так, український БПЛА може осліпнути, коли він прямує до своєї цілі. Але він сліпне, коли вже знаходиться на курсі для нищівного удару".

Коли недоліки РП-377 стали очевидними, Кремль почав встановлювати все більше і більше спеціально створених, встановлюваних на транспортні засоби перешкод "Волнорез", які мають радіус дії 800 м.

Але "Волнорез" марний, якщо його неправильно встановити, і багато з них зроблені дуже погано. Також глушилки "Волнорез" схильні до перегріву, а їхні антени залишають мертву зону в конусі над перешкодами, кажуть експерти.

Тож тепер росіяни відмовляються від своїх практично нових станцій "Волнорез", які ще кілька місяців тому були найсучаснішими, і замінюють їх ще новішими станціями "Санія", які теоретично мають радіус дії майже півтора кілометри.

"Ставки не можуть бути вищими. Якщо "Санії" будуть добре зроблені і достатньо потужні, і дійсно забезпечать надійний захист, вони можуть почати нівелювати перевагу України у використанні безпілотників, яка є однією з небагатьох її переваг", - зазначає Forbes.

Дрони у війні

Раніше ветеран АТО Євген Дикий розповідав, що на фронті FPV-дрони зайняли серйозну нішу між стрілецькою зброєю та легкою артилерією.

Вони мають дальність 5-7 км та здатні нести заряд потужністю ручної гранати та непогано заміняють станкові гранатомети, танкові гранатомети та ПТУР. Однак невеличкі БПЛА вже не здатні замінити важкі міномети.

При цьому він зазначив, що донедавна ворожі системи РЕБ значно випереджували українські, але зараз інженерам ЗСУ вдалось майже досягти паритету в цій галузі. Останнім часом просунулись і українські системи зв'язку оператора з дроном. Завдяки цьому їм вдається обходити значну кількість "глушилок" окупантів.

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