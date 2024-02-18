Москва відновила роботу законсервованих збройових заводів.

Українські війська спалили найкращі російські танки Т-90М в районі Тернів Донецької області. Головну роль зіграли українські ударні дрони.

Видання Forbes пише, що штурмова група російської армії, по всій видимості, зі складу 3-го армійського корпусу, атакувала український гарнізон в Тернах, розташовані в 65 милях на північ від Авдіївки.

На папері це була потужна сила: можливо, батальйонного складу, з як мінімум шістьма танками Т-80бвм і Т-90м, як мінімум чотирма бойовими машинами, включаючи БМП-2, і термобаричною ракетною установкою ТОС-1. При цьому в штурмовій групі було більше танків Т-90м, ніж було коли-небудь.

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Нові т-90м вибухнули так само легко, як і старі російські танки. Під ударами безпілотників 60-ї та 63-ї механізованих бригад української армії російський наступ зупинився за дві милі на південний схід від Тернів. Відступаючи, вцілілі залишили за собою щонайменше шість танків, включаючи чотири Т-90, а також чотири бойові машини, а ТОС-1 був знищений.

Україна виграє війну на виснаження навіть зараз, коли український гарнізон в Авдіївці відступає перед безперервними, але дорогими атаками російських військ, в сім разів переважаючих за чисельністю. Бойове зіткнення в Тернах підкреслює, у що обходиться росіянам їх "перемога" в Авдіївці.

За чотири місяці штурму Авдіївки Російська 2-А і 41-а загальновійськові армії втратили десятки тисяч військовослужбовців убитими і покаліченими, а також близько 700 танків, бойових машин і гаубиць.

Ніхто не повинен думати, що у росіян швидко закінчаться танки, бойові машини і війська. Москва збільшила військові витрати приблизно до 10% валового внутрішнього продукту, в порівнянні з 2%; відновила роботу законсервованих збройових заводів; закликала або набрала сотні тисяч новобранців, щоб заповнити 300 тисяч втрат, понесених її військами на Україні.

Згідно з новим дослідженням Королівського інституту об'єднаних Збройних сил у Лондоні, російська промисловість зараз виробляє близько 1500 танків на рік. Але, що дуже важливо, 80% цих танків - старі моделі часів Холодної війни, які росіяни витягли зі складів. Запаси старих танків та іншої техніки обмежені і можуть закінчитися в найближчі пару років.

Після двох років дорогої мобілізації російська промисловість будує всього 300 нових танків Т-90м і Т-72б3м в рік, якщо оцінка rusi вірна. Росіяни втратили чотири з цих Т-90 за один день під час однієї невдалої атаки. Це набагато більше Т-90, ніж вони можуть дозволити собі втратити.

Війна в Україні - Т-90 на фронті

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що бійці Нацгвардії значно збільшили втрати Росії в Україні за перший місяць 2024 року - знищили і вивели з ладу 112 російських танків, у тому числі Т-90, загальною вартістю понад 300 мільйонів доларів США

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