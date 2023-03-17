ФСБ починає все більше нагадувати радянський КДБ, вважають аналітики.

ФСБ, ймовірно, намагається контролювати російську оборонну промисловість, як це робила КДБ в радянські часи. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

У своїх висновках аналітики спираються за заяву прес-секретаря українського Центру досліджень трофейного і перспективного озброєння і військової техніки Генштабу ЗСУ Андрій Рудика. За його словами, на багатьох компонентах російського озброєння, що потрапило в руки українських солдатів, було виявлено маркування ФСБ.

Зокрема, таке маркування знайшли на деяких компонентах танків Т-90М і на мікросхемах в іншій техніці. Рудик вважає, що в цих випадках маркування означає, що ФСБ провела перевірку обладнання даної зброї і його компонентів.

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У ISW вважають, що дані факти вказують на далекосяжні наслідки для відносин між ФСБ, російським військово-промисловим комплексом і російськими військовими.

"Або директор ФСБ Олександр Бортніков доручив ФСБ провести ці розслідування за вказівкою президента Росії Володимира Путіна, або Бортніков видав це розпорядження незалежно від Путіна. У будь-якому випадку ФСБ, схоже, безпосередньо втручається у внутрішню роботу російського ВПК, ймовірно, проникаючи в процеси придбання та перевірки обладнання", - кажуть в ISW.

Аналітики нагадують, що свого часу КДБ аналогічно контролював радянську армію і оборонну промисловість.

Проблеми зі зброєю в російській армії - останні новини

Російські війська в Україні відчувають гостру нестачу бойової техніки на тлі високих втрат у боях проти сил оборони. Щоб задовольнити потребу військ у техніці, росіяни почали постачати на фронт застарілі зразки озброєнь.

Так, моніторингова група Oryx підтвердила знищення в Україні найостаннішої версії танка Т-62, модернізованого у 2022 році. Це техніка 60-х років, яка навіть з модернізацією неактуальна на полі бою.

При цьому виробництво сучасної техніки у Росії скоротилося з серійної кількості до штучних зразків. Це сталося завдяки західним санкціям, які позбавили росіян багатьох імпортних компонентів.

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