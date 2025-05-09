Країни ЄС раніше погодилися використовувати відсотки від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Франція збирається використати доходи від заморожених активів Росії для обслуговування самохідних артилерійських установок CAESAR, які були передані Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час зустрічі глав МЗС країн ЄС, пише Le Figaro.

"Ми незабаром оголосимо, що завдяки мобілізації доходів від заморожених активів Франція зможе через свою компанію KNDS забезпечити оперативне обслуговування гаубиць CAESAR, які Франція поставила Україні, щоб протистояти атакам Росії", - сказав він.

Також Жан-Ноель Барро заявив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно змусити піти на повне припинення вогню. Він підкреслив, що країни ЄС хочуть миру.

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"Сьогодні єдина перешкода на шляху до миру знаходиться в Москві, він проводить паради, його звуть Володимир Путін. Учора президент республіки кілька разів розмовляв із президентом Трампом (президент США Дональд Трамп - УНІАН), якому він висловив це тверде переконання", - додав глава МЗС Франції.

У виданні зазначили, що країни Євросоюзу погодилися використовувати відсотки від заморожених російських активів для допомоги Україні. Зокрема, франко-німецький збройовий концерн KNDS 2024 року оформив у Парижі створення дочірнього підприємства в Україні. Після цього було оголошено про заснування центру технічного обслуговування Caesar.

Журналісти нагадали, що Франція передала близько 60 гаубиць CAESAR Україні. Вони здатні випускати шість снарядів менш ніж за хвилину на дальність до 40 км.

Втрати САУ CAESAR в Україні та їхня цінність

Раніше комітет національної оборони і збройних сил парламенту Франції опублікував публічний звіт, який засвідчив, що французька самохідна гаубиця CAESAR чудово показала себе в реаліях російсько-української війни. Зазначається, що на українському фронті було втрачено менше 10% поставлених Україні гармат CAESAR.

У звіті стверджується, що рівень втрат CAESAR виявився в 2-3 рази нижчим, ніж у деяких інших артилерійських систем аналогічної архітектури. Аналітики пояснюють це тим, що CAESAR має менші габарити і тому її легше замаскувати на позиції. Крім того, його польовий ремонт простіший, а машина має "аварійні системи", які дозволяють відійти з позиції після ураження.

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