Згідно публічно відомої інформації, Україна отримала щонайменше 78 цих гармат, починаючи з весни 2022 року.

Французька самохідна гармата CAESAR чудово показала себе у реаліях російсько-української війни, хоча темпи виробництва цих гаубиць досі залишаються неприйнятно низькими. Про це пише військово-аналітичний портал Defense Express із посиланням на публічний звіт комітету національної оборони та збройних сил парламенту Франції.

Так, у звіті сказано, що на українському фронті було втрачено менше 10% поставлених Україні гармат CAESAR. Якщо виходити з відкритих даних про те, що Сили оборони мали отримати 78 цих САУ на кінець 2024 року, виходить, що втрачено було не більше 7 одиниць.

"Об'єктивно, враховуючи інтенсивність експлуатації ще з травня 2022 року - це дуже низький показник", – зазначає Defense Express.

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У звіті стверджується, що рівень втрат CAESAR виявився у 2-3 рази нижчим, ніж у деяких інших артилерійських систем аналогічної архітектури. Аналітики пояснюють це тим, що CAESAR має менші габарити і тому її легше замаскувати на позиції. Окрім того, його польовий ремонт простіший, а машина має "аварійні системи", які дозволяють відійти з позиції після ураження.

За даними звіту, після 5 місяців експлуатації рівень боєготовності CAESAR складав 60%, що теж значно краще, ніж у конкурентів. Так, німецька PzH 2000 мала боєготовність лише 32%, шведська Archer – 38%. У Defense Express пояснюють таку перевагу французької гармати тим, що вона має значно простішу конструкцію.

Разом з тим проблемою залишаються низькі темпи виробництва нових гармат та змінних стволів до них. Компанія-виробник досі не змогла вийти на планові 12 САУ на місяць. Станом на осінь минулого року випускалося лише шість артсистем на місяць.

Для порівняння, задекларовані темпи виробництва українських "Богдан" сьогодні складають до 36 одиниць на місяць. Хоча цей показник, ймовірно, включає не лише САУ, але й причіпні "Богдани-Б".

Зброя російсько-української війни

Як писав УНІАН, США передали Україні 10-річний запас переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger. Однак, коли ракети до них вичерпалися, американці були не в змозі поставити нові – запасів просто нема.

Також ми розповідали, що російський агресор перетворив "Шахеди" на дрони-бомбардувальники, які тепер розкидають вибухонебезпечні предмети над українськими містами.

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