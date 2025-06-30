Про яку стадію розробки йдеться, та чи була ця зброя вже розгорнута китайськими військовими, наразі невідомо.

Китай, як стверджується на державному телебаченні країни, створив зброю, здатну виводити з ладу обʼєкти енергетики. Йдеться про графітову бомбу, яка нібито може спричинити "повну втрату електроенергії" в районі, на який спрямована атака, розповідає South China Morning Post.

На одному з каналів соціальних мереж, який веде CCTV, з'явилася відео-анімація, на якій продемонстровано, як бомба запускається з наземного транспортного засобу і викидає 90 боєприпасів у формі циліндрів.

Ці циліндри відскакують після удару об поверхню, а потім вибухають у повітрі, розсіюючи дрібні хімічно оброблені вуглецеві нитки, призначені для короткого замикання високовольтної енергетичної інфраструктури.

Відео дня

Державне телебачення Китаю, посилаючись на заяву Китайської корпорації аерокосмічної науки і технологій (CASC), зазначає, що ця зброя призначена для виведення з ладу систем командування і управління противника, спричиняючи масштабні відключення електроенергії на площі щонайменше 10 000 квадратних метрів.

Телеканал не надав жодних деталей про призначення зброї або її статус, назвавши її "таємничим типом ракети вітчизняного виробництва". Про яку стадію розробки йдеться, та чи була ця зброя вже розгорнута китайськими військовими, наразі невідомо.

"Хоча CCTV не ідентифікувала зброю як графітову бомбу, її характеристики дуже близькі до відомих графітових боєприпасів. Згідно з відео, вона має радіус дії 290 км і боєголовку вагою 490 кг, що робить її придатною для атак на військові підстанції та інші об'єкти електричної інфраструктури. У коментарях, розміщених під відео, швидко з'явилися припущення про потенційне використання цієї зброї проти інфраструктури енергопостачання Тайваню", – додають автори матеріалу.

Китайські військові розробки

Видання Washington Times повідомляло, що Китай розвиває програму з розробки гіперзвукових балістичних ракет, що викликає занепокоєння в американських військових експертів.

Зазначалося, що Пекін роками "копіював домашнє завдання" Америки, що дозволило КНР вирватися вперед у цій сфері. Китай визначив гіперзвук як ключову галузь для інвестицій, стверджує генеральний директор Інституту прикладних досліджень Пердью Марк Льюїс.

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