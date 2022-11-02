Розвідка просить повідомляти будь-яку інформацію, яка допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння та ідентифікувати конкретних осіб, відповідальних за ці постачання.

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило про збір інформації про постачання іранської зброї до РФ.

"Просимо повідомляти будь-яку інформацію, яка допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння та ідентифікувати конкретних осіб, відповідальних за ці постачання: інформація про осіб, відповідальних за їх організацію, – імена, займані посади, місця проживання та адреси офісів; розташування логістичних пунктів, складів (бажано з геолокацією); розташування залізничних станції та портів, в яких відбувається завантаження-розвантаження; точні маршрути, якими переміщуються військові вантажі з Ірану до РФ; бортові номери та фотографії автомобільного та морського транспорту, який переміщує ці вантажі", - йдеться у повідомленні ГУР.

У розвідці нагадали, що всі особи, які задіяні у постачанні іранської зброї для використання у війні проти України, порушують міжнародне право і стають співучасниками злочинів, які РФ вчиняють на території України.

Відео дня

Іранські дрони на війні проти України

У липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів Shahed-136 та Mohajer-6. За різними оцінками, їхня кількість може досягати до кількох тисяч одиниць.

29 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що йому телефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіан.

Під час дзвінка Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: