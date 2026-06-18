Представлено новий супер-HIMARS: він має удвічі більший боєзапас і може збити 'Кинджал'

За необхідністю HIMARS FLEX може використовуватися як пускова установка зенітних ракет PAC-3 MSE.

Lockheed Martin представила нову версію своєї знаменитої реактивної артилерійської системи M142 HIMARS, яка отримала позначення HIMARS FLEX. Про це американська корпорація повідомила у своєму пресрелізі.

HIMARS FLEX побудований на тому ж автомобільному шасі FMTV 6x6, що й стандартний HIMARS, однак оснащений двома транспортно-пусковими пакетами MFOM замість одного.

Це дозволило подвоїти боєкомплект на одній бойовій машині: кількість ракет GMLRS/ER зросла з шести до 12, а ATACMS – з однієї до двох. Кількість нових ракет PrSM збільшилася до чотирьох одиниць.

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За словами фахівців порталу Defense Express, в оновленій версії HIMARS перетворився на справжню багатофункціональну платформу, яка може вирішувати широкий спектр завдань, включно з протиповітряною обороною.

Справа в тому, що HIMARS FLEX може застосовуватися як пускова установка для зенітних ракет PAC-3 MSE (до восьми одиниць) у складі ЗРС Patriot, а також для зенітних ракет малої дальності в рамках зенітного ракетного комплексу IFPC (Indirect Fire Protection Capability).

Таким чином, в теорії HIMARS FLEX зможе збивати навіть ракети типу "Іскандер" чи "Кинджал". Це є особливо актуальним у світлі загроз, які постали перед Україною.

На зображенні, представленому Lockheed Martin, показано модернізований HIMARS у двох конфігураціях: з двома пакетами для ракет GMLRS (ER), по шість ракет у кожному, а також із двома пакетами пускових установок для зенітних ракет – по чотири в кожному.

HIMARS – інші новини

Нагадаємо, раніше Lockheed Martin представила модель своєї новітньої ракети PrSM Increment 4, яка призначена для використання з пускових установок HIMARS. Ракета має дворежимний двигун та може уражати цілі на відстані близько 800 кілометрів.

Ефективність HIMARS, продемонстрована у війні проти Росії, спонукала країни використати американський досвід та створити власні аналоги. Відомо, що вітчизняні фахівці вже працюють над аналогом американської реактивної артилерійської системи.

Повідомлялося також, що у Франції тривають випробування нових ракет, які можуть стати основою для створення французького варіанта системи HIMARS.

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