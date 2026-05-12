У Франції провели успішні випробування аналога HIMARS

У Франції проводять випробування нових ракет, які можуть стати основою для французького аналога HIMARS. Йдеться про реактивний боєприпас FLP-t 150, який розробляють Thales та ArianeGroup на заміну старих РСЗВ M270 LRU.

Як пише Defense Express, випробування було проведено 5 травня спільно з Головним управлінням озброєння Франції на майданчику Іль-дю-Леван на острові у Середземному морі. Було підтверджено обрану конструкцію, технології та характеристики, де дальність складає до 150 км.

Також до кінця травня планується відстрілятися з пускової установки X-Fire від Thales та Soframe. Вона буде сумісна як і з іншими французькими розробками, так і з іноземними боєприпасами.

Зауважується, що технології до реактивних снарядів FLP-t 150 походять від балістичних ракет. Також заявлено високоточне ураження цілей в умовах активного застосування засобів придушення та РЕБ.

Аналітики нагадують, що ще один конкурент Himars – РСЗВ Thundart, над яким працюють MBDA та Safran, було випробувано 14 квітня на тому ж полігоні Іль-дю-Леван. При цьому від початку розробки до випробувань пройшло 18 місяців.

Дальність обох боєприпасів складає 150 км, тому остоточного переможця визначатимуть за результатами подальших тестів та порівнянь.

При цьому до 2030 року французи хочуть замовити собі 13-26 пускових та всього 300 ракет. Т обсяги виробництва будуть не такі великі без експортних контрактів.

Європа шукає заміну зброї від США

Німецька оборонна компанія Rheinmetall планує розпочати виробництво далекобійної зброї для Німеччини та інших країн.

Концерн повідомив, що його нове спільне підприємство з нідерландським оборонним стартапом Destinus розпочне виробництво наприкінці цього року або на початку 2027 року. Вироблятимуть крилаті ракети, а також балістичну ракетну артилерію.

