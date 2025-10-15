Нова американська ракета для HIMARS матиме два двигуни та летітиме на 800 кілометрів

Перші льотні випробування PrSM Inc. 4 мають пройти у 2026 році.

Американський оборонний гігант Lockheed Martin показав модель своєї новітньої ракети, яка призначена для пускових HIMARS - PrSM Increment 4.

Як пише Defense Express, це перша офіційна демонстрація масштабної моделі ракети. Її головна особливість - дворежимний двигун. У конструкцій PrSM Inc. 4 використано прямотічний повітряно-реактивний двигун, який поєднаний із твердопаливним двигуном. Окрім того, ракета повинна летіти за складною траєкторією із можливістю маневрування.

Попри заявки про те, що дальність PrSM Inc. 4 має становити 1000 км, у компанії уточнили, що остання вимога від Міноборони США - 800 км.

"Скоріш за все, у PrSM Inc. 4 для досягнення високої дальності польоту використано аеробалістичну траєкторію польоту. Вона передбачає швидке виведення ракети на значну висоту у верхні шари атмосфери. Саме в них вона долає всю маршеву ділянку, а при наближені до цілі атакує її під значним кутом", - пише Defense Express.

Також експерти відмічають, що на ракеті видно ребра, які необхідні якраз для аеробалістичної траєкторії польоту. А для неї максимально ефективним є саме дворежимний двигун, оскільки спочатку необхідно використати максимальну тягу для старту, а потім підтримувати постійну швидкість у режимі "малого газу".

"Щодо системи наведення, то у PrSM Inc. 4 заявлено використання багаторежимної головки самонаведення, яка використовується у PrSM Increment 2. За наявною інформацією в ній використано комбінований електронно-оптичний та тепловізійні сенсори. Така сама система також використана й у протикорабельних крилатих ракетах LRASM", - пояснили в статті.

