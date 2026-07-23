В Україні пройдуть випробування французького аналога HIMARS: що про нього відомо

Початкова дальність польоту ракет - близько 150 км.

В Україні пройдуть випробування прототипи французького ракетного комплексу Thundart з дальністю 150 кілометрів, що є аналогом системи HIMARS.

Як пише French Aid to Europe в X, посилаючись на анонімні джерела, ракетний комплекс, який замінить існуючу ракетну систему Lance-Roquettes Unitaire (LRU), в результаті отримає статус "combat-proven".

Thundart – що це за зброя

Як пише "Мілітарний", Thundart – це ракетний комплекс, що розробляється спільно компаніями MBDA та Safran для заміни застарілої ракетної артилерії Lance-Roquettes Unitaire.

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Він є суверенною європейською альтернативою іноземним системам, зокрема HIMARS.

В основі комплексу 227-міліметрові керовані ракети, сумісні з існуючими пусковими установками LRU. Початкова дальність польоту – близько 150 км, що вдвічі перевищує дальність сучасних ракет. При цьому на другому етапі, до 2035 року, планується розширити дальність польоту до 500 км.

Водночас детальні тактико-технічні характеристики, як калібр, вага та довжина ракети, поки що не були оприлюднені.

Для нової ракети Safran поставить систему наведення та навігації GPS/INS, яка вже використовується в серії керованих авіаційних бомб AASM (HAMMER).

У Safran раніше зазначили, що здатність AASM діяти в умовах бойових дій в Україні, де глобальні навігаційні супутникові системи практично недоступні, стала одним із вирішальних факторів при виборі ракети Thundart.

Пускову установку встановлять на шасі вантажівки Scania 8×8. Кожен контейнер вміщує вісім ракет. Також зазначається, що транспортно-пускова установка (TEL) матиме підйомний кронштейн, що забезпечить швидке перезаряджання.

Європейська зброя - новини

Раніше стало відомо, що Німеччина та Франція скоротили спільну програму розвитку танків Main Ground Combat System, яка мала привести до створення єдиного бойового танка нового покоління для заміни німецьких танків Leopard 2 та французьких танків Leclerc, починаючи приблизно з 2040 року.

Крім того, лідери Німеччини та Франції домовилися не продовжувати знаковий проєкт з розробки та будівництва винищувача нового покоління. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон дійшли висновку, що немає перспектив виходу з багатомісячного глухого кута між оборонними компаніями, які залучені до плану.

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