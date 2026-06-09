Німеччина та Франція відмовилися від спільного винищувача нового покоління: в чому причина

Таке рішення зʼявилося тоді, коли західні військові чиновники попередили про зростаючу загрозу з боку РФ.

Лідери Німеччини та Франції домовилися не продовжувати знаковий проєкт з розробки та будівництва винищувача нового покоління. Про це повідомили офіційні особи, поступившись промисловим суперечкам щодо найамбітнішої оборонної програми Європи, пише Reuters.

За інформацією німецьких офіційних осіб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон обговорили цей проблемний проєкт на полях саміту ЄС-Західні Балкани в Чорногорії минулого тижня та дійшли висновку, що немає перспектив виходу з багатомісячного глухого кута між оборонними компаніями, які залучені до плану.

Через це Мерц порадив Макрону більше не продовжувати роботу над створенням спільного винищувача.

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"У пресслужбі Макрона повідомили, що обидва лідери детально обговорили проєкт і висловили жаль з приводу того, що головні партнери з промисловості - європейська авіакосмічна група Airbus, яка представляє Німеччину та Іспанію, та французька компанія Dassault Aviation - не змогли дійти згоди", - додають у публікації.

Таке рішення зʼявилося тоді, коли західні військові чиновники попередили про зростаючу загрозу з боку РФ, а США посилюють тиск на Європу з метою її переозброєння.

"Макрон запустив цей проєкт разом з колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель у 2017 році і протягом кількох місяців відстоював його. Його офіс заявив, що Франція вважає франко-німецьку співпрацю в галузі оборони необхідною як для обох країн, так і для їхніх європейських партнерів", - нагадали у матеріалі.

Проте невдача у досягненні згоди щодо проєкту вартістю 100 млрд євро, до якого також залучена й Іспанія, говорить про труднощі, з якими стикається Європа у відновленні свого військового потенціалу після десятиліть недостатнього фінансування.

"Це навряд чи є ідеальним сигналом як для Вашингтона, так і для Москви", - зауважив Дуглас Баррі, старший науковий співробітник з питань військової авіакосмічної галузі в аналітичному центрі IISS.

Зокрема профспілковий союз IG Metall заявив, що вітає рішення про припинення проєкту, наголосивши, що вже кілька місяців було очевидно, що Dassault та Airbus не зможуть співпрацювати на рівних умовах.

"Я хотів би подякувати Фрідріху Мерцу за це складне, але необхідне рішення, яке відповідає інтересам Німеччини як авіаційного хабу та інтересам працівників", - сказав у своїй заяві Юрген Кернер, заступник голови IG Metall.

Інші новини про авіацію

Як писав УНІАН, раніше росіяни вдосконалили свій головний винищувач. Йдеться про Су-34, на фото якого помітно новий елемент конструкції літака - "горб" позаду кабіни на верхній частині фюзеляжу.

Аналітик вважає, що поява подібного елемента може бути пов’язана з модернізацією систем зв’язку або навігації, включно із супутниковими каналами та обладнанням для роботи з керованими боєприпасами.

Також аналітики повідомили, що Росія почала ховати стратегічні А-50 у цивільних аеропортах Сибіру, що приблизно 700 км від кордону України. За їхніми словами, там стояло 8 літаків А-50. Один літак виявили на авіабазі Воркута-Совецький у Республіці Комі, приблизно за 2300-2400 км від України.

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