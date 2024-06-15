Індія сама виготоввляє ці танки за ліцензією, а тепер ще й ставитиме в них власне, а не російсьуке начиння.

Індія продовжує злізати з російської "збройової голки". Країна розпочала виробництво модернізованої версії танків Т-90, ліцензію на які вона придбала в Росії. Як повідомляє англомовний мілітарний портал Janes, індійська оборонна промисловість вже поставила у війська перші 10 танків Т-90 Mk-III.

Зазначається, що ліцензійну угоду з Росією було укладено у 2019 році. Відповідно до неї, Індія індійська промисловість виготовить і поставить у війська 464 нові танки Т-90 Mk-III.

За словами індійських чиновників, ця версія Т-90 отримає "нову" систему автоматичного супроводу цілей, цифровий балістичний обчислювач і прицільні комплекси. Він також оснащений середньохвильовим інфрачервоним (MWIR) командирським прицілом, спільно розробленим Індійською організацією оборонних досліджень і розробок (DRDO) і Bharat Electronics Limited (BEL).

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Стверджується, що індійська версія Т-90 начебто здатна виявляти цілі на дистанції до 8 кілометрів у денний та нічний час; хоча інтегрований у нього лазерний далекомір має заявлену дальність виявлення цілей лише до 5 кілометрів.

Решту із 454 запланованих Т-90 Mk-III індійська промисловість має виготовити протягом наступних 5 років.

Український військово-аналітичний портал Defense Express, коментуючи цю новину, звернув увагу, що Індію, вочевидь, не влаштувало російське начиння танка, який виготовляється за російською ліцензією.

"Навіть індійські користувачі забракували "аналоговнєтну" електроніку на Т-90, і натомість пішли на заміщення власними розробками", – пишуть аналітики.

Індія поступово відмовляється від російської зброї

Як писав УНІАН, Індія прагне зменшити свою залежність від російських озброєнь через нездатність Москви виконувати свої зобов’язання за вже укладеними контрактами.

Протягом останніх десятиліть Росія постачала 65% зброї, закупленої Індією, але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації її збройової бази.

Індія планує витратити майже 100 мільярдів доларів на оборонні замовлення протягом наступного десятиліття, але тепер ставку роблять не на купівлю готової зброї за кордоном, а на локалізацію виробництва в Індії. І тепер більше уваги буде приділено не російській зброї.

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