Але робити це будуть поступово, аби Росія остаточно не впала в обійми Китаю - геополітичного суперника Індії.

Індія прагне зменшити свою залежність від російських озброєнь через нездатність Москви виконувати свої зобов’язання за військовими контрактами в умовах повномасштабної війни з Україною. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані індійські джерела.

"Найбільший у світі імпортер зброї повільно повертається на Захід, на тлі того як Сполучені Штати прагнуть зміцнити зв’язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, сподіваючись стримати зростання Китаю, позбавивши південноазіатську націю від традиційної залежності від Росії", – йдеться у публікації.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, протягом останніх двох десятиліть Росія постачала 65% зброї, закупленої Індією на суму понад 60 мільярдів доларів, але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації її збройової бази.

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"Ми навряд чи підпишемо будь-яку велику військову угоду з Росією. Це була б червона лінія для Вашингтона", — сказав Нандан Уннікрішнан, експерт з Росії дослідницького центру New Delhi Observer Research Foundation.

Цю ж точку зору журналістам Reuters на умовах анонімності виклали чотири індійських урядовці, серед яких високопоставлений співробітник служби безпеки, який нещодавно пішов у відставку. За їхніми словами, Індія не буде укладати великі контракти на купівлю гелікоптерів Камова та винищувачі Су чи МіГ.

Індія планує витратити майже 100 мільярдів доларів на оборонні замовлення протягом наступного десятиліття, але тепер ставку роблять не на купівлю готової зброї за кордоном, а на локалізацію виробництва в Індії.

Минулого року Індія та Сполучені Штати підписали угоду щодо виробництва на індійських заводах двигунів для винищувачів, що є першою такою поступкою США країні, що не є офіційним союзником.

Джерела повідомили, що Індія розглядає можливість придбати французькі реактивні літаки для свого новітнього авіаносця та хоче створювати підводні човни за французькою, німецькою чи іспанською технологією, а також винищувачі з американськими та французькими двигунами.

Однак влада Індії боїться робити різкі рухи у відносинах з Росією, боячись, що припинення торгівлі підштовхне Москву ближче до Пекіна – єдиної іншої великої економіки, з якою вона має справу. А Індія та Китай мають давню історію військового протистояння на спільному кордоні.

"Купівля зброї купує вам вплив. Закриваючи їх, ви робите їх підпорядкованими Китаю", - сказав чиновник служби безпеки у відставці.

Крім того, щойнаменше два десятиліття Індія буде змушена покладатися на Росію у поставках запчастин для своїє війсткової техніки, яка переважно має радянське або російське походження.

Відносини Росії та Індії: останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці грудня Індія припинила приймати російську нафту. Біля індійського узбережжя російські танкери почали збиватися в зграї, але розвантажитися не могли. Все через те, що США почали запроваджувати санкції проти російських танкерів, тож індійські нафтові заводи бояться мати з ними справу.

Також ми розповідали, що у листопаді Індія остаточно списала протичовнові літаки Ил-38SD радянського виробництва, які стояли на озброєнні індійської морської авіації близько півстоліття. Їм на заміну Індія придбала американські літаки того ж класу.

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