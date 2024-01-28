Іранська сторона стверджує, що виведено у космос, зокрема, два наносупутники.

У неділю, 28 січня Іран вперше нібито успішно запустив одночасно три супутники у космос.

Про це повідомляє державне агентство IRNA. Зазначається, що супутник "Махда" і два наносупутники вперше одночасно вивели в космос за допомогою ракети-носія "Сіморг". "Махда" є одним із легких супутників Іранського інституту космічних досліджень для тестування розроблених супутникових підсистем. Основне завдання супутника "Махда" - перевірити точність роботи ракети-носія "Сіморг" при багаторазовому виведенні космічного вантажу на низьку навколоземну орбіту, а також оцінити ефективність деяких нових розробок і надійність технологій у космосі", - у йдеться в заяві агенції.

"Сіморг" є частиною цивільної космічної програми Ірану. Це двоступенева ракета на рідкому паливі, призначена для виведення супутників на низьку навколоземну орбіту. Всі попередні спроби запуску ракети-носія "Сіморг" зазнавали невдач.

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Раніше, 20 січня, Іран запустив у космос інший супутник - "Сорая". Тоді повідомлялося, що "Сорая" - 10-й супутник, який був введений у космос при адміністрації президента Ірану Ібрагіма Раїсі.

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15 січня "Корпус вартових ісламської революції" Ірану запустив ракети по "антиіранських" цілях поблизу міста Ербіль, а також у Сирії. 18 січня стало відомо, що Йорданія, ймовірно, завдала авіаударів по південній частині Сирії, під час яких загинули 10 людей. Ввечері 20 січня бойовики, яких підтримує Іран, запустили балістичні ракети по авіабазі США в Іраку.

Іранська влада також допомагає Росії під час війни проти України - Іран надає росіянам безпілотники-камікадзе "Шахед" різних типів. РФ, своєю чергою, цими дронами завдає ударів по різних українських об'єктах.

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