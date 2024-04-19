Якщо це справді так, тоді США втрачають важжливу перевагу над китайською авіацією.

Китайські вчені стверджують, що змогли створити новий радар, який здатен помічати американські військові літаки-невидимки, такі як F-22. Про це пише видання South China Morning Post.

Китайська команда під керівництвом Се Цзюньвея з коледжу протиповітряної та протиракетної оборони Інженерного університету ВПС у Сіані, провінція Шеньсі, заявила, що створений ними новий метод збільшує радіолокаційну помітність літаків-невидимок у 60 000 разів.

Стверджується, що новий метод дозволяє радару контролювати простір площею близько 63 000 квадратних кілометрів, гарантуючи, що F-22 залишатиметься в полі зору радару. Результати своєї роботи наукова група опублікувала в журналі Пекінського університету авіації та космонавтики.

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Як зазначає South China Morning Post, нова розробка китайських учених може істотно вплинути на бойову ефективність американського винищувача F-22, створеного за концепцією "стелс".

Також зауважується, що це вже не перша подібна розробка китайців, спрямована саме на виявлення американських літаків-невидимок. Раніше було представлено антистелс-радари, які використовують випромінювання низькочастотних електромагнітних хвиль або просто мають посилену потужність для виявлення стелс-цілей. Однак всі вони мали певні недоліки, які нівелювали здатність постійно відстежувати ціль в умовах реального бою.

Команда Се Цзюньвея стверджує, що подолала інженерні проблеми, за які критикували їхніх попередників. Згідно з опублікованими даними, комплексне та стабільне відстеження винищувача F-22 може бути досягнуто за допомогою усього лиш трьох радарів, об’єднаних в систему.

Ці радари можна стратегічно розташувати на суші, островах, кораблях і навіть літальних платформах, зміцнюючи можливості Китаю щодо запобігання доступу американської авіації в регіонах Південно-Китайського моря та західної частини Тихого океану.

Багатоцільовий літак-невидимка F-22: що про нього відомо

Lockheed Martin F-22 Raptor почали створювати ще в контексті протистояння із СРСР у 1980-х роках. Але свій перший політ літак здійснив лише у 1997 році, коли радянської загрози вже давно не було, а китайська загроза ще не набула теперішнього масштабу.

F-22 має передові системи навігації, виявлення цілей, керування вогнем та самих озброєнь, але головною "фішкою" є його "непомітність" для ворожих радарів. F-22 став першим винищувачем п'ятого покоління у світі, який поставили на озброєнні у 2005 році. Але через його велику вартість та відсутність потреби у таких літаках виробництво згорнули вже у 2011 році. Загалом встигли виготовити близько 200 одиниць.

F-22 обмежено застосовували для виконання бойових завдань у Сирії та Афганістані, починаючи з 2014 року. В бойових діях не було втрачено жодного такого літака, але за всю історію пять F-22 було втрачено з технічних причин.

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