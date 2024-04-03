Мова йде про китайський аналог американського літака радіоелектронної боротьби і протидії EA-18G Growler.

Китай оголосив про розробку нової версії добре відомого палубного літака J-15 (модернізована версія Су-33), призначеної для радіоелектронної боротьби. Він буде розміщуватись на авіаносці. Про це з посиланням на китайські ЗМІ повідомляє Navy Recognition.

Літак J-15D продемонстрували у випуску телеканалу CCTV. Як можна побачити, він отримав капсули РЕБ, аналогічні тим, які використовують на іншому китайському літаку радіоелектронної боротьби, отримавшим назву J-16D (на відміну від J-15D, він не є палубним).

Таким чином, Китай планує суттєво наростити можливості своїх авіаносців, які раніше не мали у своєму розпорядженні подібних літаків.

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В першу чергу, мова йде про китайський суперавіаносець Fujian, який має електромагнітні катапульти і зможе без суттєвих обмежень запускати великі літаки.

Два попередні авіаносці Китаю – "‎Ляонін"‌‎ та "‎Шаньдун"‎ – стартових катапульт не мають, а отже літаки здіймаються з трампліну, як у випадку з російським авіаносним крейсером "Адмірал Кузнецов".

Експерти вважають, що J-15D призначений не стільки для дій з придушення повітряної надводної авіації, скільки для боротьби з ворожими авіаційними та корабельними РЛС.

Зауважимо, що раніше про можливу розробку Китаєм палубного літака РЕБ вже писали деякі ЗМІ. Як зазначає одне з джерел зараз, невелика партія J-15D вже виготовлена: літаки проходять період випробувань та дослідної експлуатації на авіаносцях перед початком їх серійного виробництва.

Новий прототип J-35

Раніше з'явились фото нового прототипу китайського палубного винищувача п'ятого покоління J-35.

У якості двигуна першого етапу для J-35 може виступати WS-21. Двигуном другого етапу може стати більш сучасний WS-19. Спеціалісти не виключають, що винищувач будуть експлуатувати на всіх трьох авіаносцях КНР.

Нагадаємо, перший самостійно збудований авіаносець Китай прийняв на озброєння у 2019 році.

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