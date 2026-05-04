Китай продемонстрував на польових навчаннях танк Type 100

Type 100 (ZTZ-100) вперше було представлено на військовому параді в Китаї у 2015 році.

Китай вперше продемонстрував танк Type 100 (ZTZ-100) в умовах оперативної підготовки, а також оприлюднив перший короткий огляд його внутрішнього устрою. Китайське державне агентство "Сіньхуа" вперше опублікувало відеозапис, на якому новий основний бойовий танк Type 100 задіяний у польових навчаннях. Раніше машина демонструвалася лише на параді та в обмежених публічних показах, пише Defence Blog.

На опублікованих кадрах танк рухається по пересіченій і запиленій місцевості на високій швидкості, виконуючи маневри на тренувальному полігоні в північній частині Китаю. У процесі руху техніка піднімає значну кількість пилу, що вказує на роботу в умовах реальної польової підготовки.

У відео також вперше частково показано інтер'єр машини. Усередині видно члена екіпажу, який керує органами управління в бойовому відділенні корпусу. Опубліковані кадри стали першим публічним оглядом внутрішньої компоновки Type 100.

Type 100 (ZTZ-100) вперше був представлений на військовому параді в Китаї у 2015 році, де увагу привернули його башта та сенсорні системи. Після цього платформа практично не демонструвалася у публічному просторі, що пов'язують із обмеженим етапом випробувань або засекреченим характером програми.

Архітектура датчиків і систем захисту, помітна на танку Type 100, виділяє його в окрему категорію порівняно з нинішньою передовою китайською моделлю Type 99A. Система оснащена чотирма діагональними радіолокаторами з фазованою антенною решіткою, розташованими навколо башти, які забезпечують 360-градусний огляд для виявлення загроз і передають дані в систему активного захисту танка – цю функцію спеціально розробили для виявлення та перехоплення протитанкових ракет і ракетних снарядів, що наближаються, до того, як вони досягнуть машини.

Система активного захисту GL-6, встановлена у двох екземплярах, є найсучаснішою китайською системою активного захисту арена-типу, що використовує радіолокаційне наведення та перехоплювальні снаряди для знищення загроз на кінцевій фазі їх наближення. Поєднання чотирьох радіолокаційних станцій із фазованою антенною решіткою та двох систем GL-6 створює перекривне поле виявлення та перехоплення, що усуває одну з найбільш значних вразливостей сучасної бронетехніки, продемонстрованих на прикладі України – загрозу з боку боєприпасів для атаки зверху, "блукаючих" боєприпасів та протитанкових керованих ракет, які можуть наближатися під кутами, при яких звичайна броня забезпечує обмежений захист.

Поява танка на навчаннях розглядається як перехід від демонстраційного показу до етапу практичної експлуатації дослідних або передсерійних зразків.

За представленими даними, Type 100 належить до нового покоління бронетехніки із цифровими системами управління та комплексом сенсорів. Також заявлено наявність систем кругового огляду та активного захисту, призначених для протидії ракетним та іншим протитанковим загрозам.

Військові розробки Китаю

Зазначимо, що США прагнуть домінувати у виробництві та застосуванні дронів так само, як і у випадку з попередніми військовими інноваціями. Однак Китай їх катастрофічно випередив. Згідно з аналізом The Wall Street Journal, масштаби китайського панування у виробництві дронів демонструються Росією на полі бою в Україні.

Також Китай представив модернізовану крилату ракету наземного призначення CJ-10 з дальністю ураження понад 2000 кілометрів, що істотно розширює можливості Пекіна для високоточних атак на великі відстані. Як пише Army Recognition, CJ-10, китайська дозвукова крилата ракета, інтегрує багаторівневу архітектуру наведення, що поєднує інерційну навігацію, супутникове позиціонування і, ймовірно, BeiDou, що забезпечує високу точність навіть в умовах відсутності GPS.

