Всього в проекті бере участь 15 країн.

Члени Північноатлантичного альянсу розпочали проект зі створення кращої європейської системи протиповітряної оборони. У проекті беруть участь 15 країн.

Про це повідомляє Spiegel.

Відзначається, що до проекту залучені Німеччина, Великобританія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія і Словенія. Міністри оборони країн підписали декларацію про європейську ініціативу "Небесний щит". До проекту також хоче приєднатися Естонія.

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В рамках цього проекту повинні закрити існуючі проломи в захисті. Зокрема, проблеми є у сфері балістичних ракет, які досягають великих висот, а також у захисті від дронів і крилатих ракет.

Засідання "Рамштайн" - що відомо

12 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що на шостому засіданні у форматі "Рамштайн" обговорювалося питання про продовження поставок озброєння і підготовки українських військових.

Остін також заявив, що українські військові змінили динаміку війни, яку розв'язала Росія, підтримка України посилиться.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити. Він підкреслив, що є воля зробити все можливе для посилення протиповітряної оборони України.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони.

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