Командувач Сил безпілотних систем наголосив, що таку зброю змогли в Україні зробити буквально за декілька місяців.

В Україні невдовзі з’явиться можливість збивати російські ударні дрони типу "шахед" за допомогою лазерних технологій, і це буде зброя українського виробництва. Про це сказав командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв’ю на ютуб-каналі Pressing.

Говорячи про зброю під назвою "Тризуб", про яку стало відомо наприкінці 2024 року, командувач наголосив, що "ми змогли це зробити буквально за декілька місяців".

"Я супроводжую цей проєкт для того, щоб ефективно за допомогою технологічних рішень могли збивати "шахеди", розвідувальні дрони противника, забезпечити оборону стратегічних об’єктів, місць нашого населення. Ми даємо вектор виробникам, військовим фантазувати на ці всі теми", - сказав Сухаревський.

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Він пояснив, що це "робоча штука", яка "пропалює метал" і "збиває літаки зараз уже на випробуваннях". Військовий додав, що скоро поряд із мобільними вогневими групами, "які, як усі звикли, з кулеметами і тепловізорами збивають "шахеди", "буде така сама машина, тільки вже з лазером".

Сухаревський підсумував, що завдяки таким розробкам про українців на світовій арені перестануть думати лише як про аграріїв.

"Що таке Україна на світовій арені? Переважна більшість людей в інших країнах скаже, що це аграрії. Олія, пшениця… Що Україна тепер? Аграрії залишились. Але тепер у нас є величезний шанс стати технологічною країною і вийти з карми селюка на рівень адекватного розумного гомосапієнса на світовій арені. І наші люди неперевершені в цьому плані", - зазначив командувач Сил безпілотних систем.

Лазерна зброя в Україні: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, командувач Сил безпілотних систем Сухаревський заявив, що Україна вже володіє лазерною зброєю з назвою "Тризуб". За його словами, цей вид озброєння дає змогу збивати ворожі цілі, зокрема літаки, на відстані понад два кілометри.

На думку аналітиків Defense Express, необхідний набір технологій для виготовлення бойового лазера вже відпрацьований та доступний, і українські оборонні стартапи цілком можуть вести такі розробки, при цьому без стандартних бюрократичних гальм мирного часу.

Директор Defense Express Сергій Згурець заявляв, що розробка лазерної зброї є "складним проєктом" - цей процес, зокрема, пов'язаний із безліччю технологічних викликів. Він здивувавс, що про наявність в України лазерної зброї повідомив командувач Сил безпілотних систем, а не президент України.

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